Войти
Военное обозрение

Бронированные амфибии ZBL-09 поступают на вооружение войск НОАК, отвечающих за операции в Тайваньском проливе

346
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайские вооружённые силы постоянно получают новейшие изделия оборонки, адаптируя свои войска к условиям современного боя. В числе новинок ВПК значится бронированная машина-амфибия ZBL-09, впервые представленная широкой публике в 2009 году.

Как отмечается в издании Altair, ZBL-09 поступили на вооружение НОАК, вероятно, в мае 2021 года, поскольку уже тогда проводились учения с их участием в районе горного хребта Каракорум на высоте более 4500 м над уровнем моря.

Машина вооружена 30-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и ПТУР HJ-73D. Главный калибр считается копией российской пушки 2А72. Она стабилизирована и питается одновременно с двух лент, подающих два различных типа боеприпасов – бронебойные с подкалиберным снарядом и фугасные.

ZBL-09 могут двигаться по воде со скоростью 8 км/ч благодаря двум гребным винтам, установленным в задней части машины. Базовая броня обеспечивает баллистическую защиту от 12,7-мм бронебойных пуль со 100 м спереди и 7,62-мм бронебойных со 100 м по бокам. Улучшить эти параметры можно за счет установки дополнительных бронепанелей.

Как сообщается в официальном издании «Жэньминь жибао», 145-я бригада 73-й группы армий сухопутных войск получила очередную партию ZBL-09. Данное соединение находится в подчинении Восточного командования театра военных действий НОАК, прикрывающего провинцию Гуандун в юго-восточной части страны и поэтому несущего ответственность за возможные операции в Тайваньском проливе.

Как указывается в Altair, к настоящему времени производитель Norinco передал 73-й группе армий не менее 54 машин ZBL-09, призванных заменить устаревшие БТР ZSL-92.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Продукция
2А72
ZBL-09
Компании
Norinco
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.08.2021
Экспансия Поднебесной под Южным крестом
26.06.2015
Венесуэла закупает 2106 единиц автомобильной техники
04.02.2015
Аргентина планирует существенно расширить военно-техническое сотрудничество с Китаем
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
25.12.2012
Китай продвигает на экспорт свою новейшую БМП VN11
05.12.2012
Бронеколесный ходовой товар
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение