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ТАСС

Эрдоган: Турция прилагает усилия для скорейшего прекращения конфликта на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По словам турецкого лидера, Анкаре "проведением взвешенной и сбалансированной политики" удалось не допустить разрастания боевых действий

АНКАРА, 7 апреля. /ТАСС/. Анкара прилагает усилия и продолжает переговоры для скорейшего прекращения конфликта на Украине, сообщил в пятницу турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре на ужине-ифтаре (разговение) по случаю священного для мусульман месяца Рамадан.

"Проведением взвешенной и сбалансированной политики мы сумели не допустить разрастания войны на Украине и распространения его искры на нашу страну. Кроме того, благодаря предпринятым нами дополнительным шагам мы спасли жизни людей, количество которых невозможно подсчитать. Мы продолжаем переговоры по прекращению кровопролития и урегулированию конфликта между РФ и Украиной", - сказал Эрдоган. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
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