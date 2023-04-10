Российская компания назвала сроки начала серийных поставок самолетов МС-21

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Начало серийных поставок отечественных самолетов МС-21 новейшей разработки запланировано на 2024 год, когда российским авиакомпаниям будут переданы первые шесть авиалайнеров. Об этом сообщает корпорация "Ростех".

В госкорпорации уточнили, что темпы производства новейших отечественных авиалайнеров постепенно будут увеличиваться. На предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми уже развернуто серийное производство силовых установок ПД-14, которыми будут оснащены новые самолеты.

Эти силовые установки в настоящее время являются наиболее совершенной и высокотехнологичной разработкой в области российского машиностроения. Предполагается, что ПД-14 в составе авиалайнеров МС-21-310 станет основным двигателем, используемым в отечественной гражданской авиации в течение нескольких последующих десятилетий.

Планируется к 2030 году наладить выпуск по 160 двигателей этого типа ежегодно. Для достижения этого амбициозного плана принято решение об открытии в Перми новейшего центра, занимающегося подготовкой специалистов в области авиастроения.

МС-21 является среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Новейший лайнер создан на базе новейших разработок в области авиастроения и предназначен для наиболее востребованного сегмента отечественного рынка пассажирских авиаперевозок.