Войти
Военное обозрение

Российская компания назвала сроки начала серийных поставок самолетов МС-21

532
0
+3

Источник изображения: topwar.ru

Начало серийных поставок отечественных самолетов МС-21 новейшей разработки запланировано на 2024 год, когда российским авиакомпаниям будут переданы первые шесть авиалайнеров. Об этом сообщает корпорация "Ростех".

В госкорпорации уточнили, что темпы производства новейших отечественных авиалайнеров постепенно будут увеличиваться. На предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми уже развернуто серийное производство силовых установок ПД-14, которыми будут оснащены новые самолеты.

Эти силовые установки в настоящее время являются наиболее совершенной и высокотехнологичной разработкой в области российского машиностроения. Предполагается, что ПД-14 в составе авиалайнеров МС-21-310 станет основным двигателем, используемым в отечественной гражданской авиации в течение нескольких последующих десятилетий.

Планируется к 2030 году наладить выпуск по 160 двигателей этого типа ежегодно. Для достижения этого амбициозного плана принято решение об открытии в Перми новейшего центра, занимающегося подготовкой специалистов в области авиастроения.

МС-21 является среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Новейший лайнер создан на базе новейших разработок в области авиастроения и предназначен для наиболее востребованного сегмента отечественного рынка пассажирских авиаперевозок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ОДК УК
Проекты
Истребитель 5 поколения
МС-21
Похожие новости
15.11.2021
Россия продемонстрирует на выставке Dubai Airshow 2021 несколько премьер
27.12.2018
Кирилл Сыпало: модель перспективного транспортника "Слон" мы уже продули
18.10.2017
Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Жуковский
23.12.2014
Бессердечное авиастроение
20.05.2014
Авиадвигательная промышленность оживает
27.08.2013
Авиасалон МАКС-2013 покажет высший пилотаж
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение