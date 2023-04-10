Кипр заявил, что не планирует передавать Украине свое оружие

Официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис объяснил позицию тем, что республика не может оставаться без оружия

НИКОСИЯ, 7 апреля. /ТАСС/. Власти Кипра не намерены передавать Украине свою военную технику и вооружения, поскольку республика сама нуждается в них для обеспечения собственной безопасности. Об этом заявил в пятницу официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис, комментируя переговоры министров обороны Кипра и Украины.

"Для нас существует серьезный вопрос, который заключается в том, что Кипр не может оставаться без оружия. Мы не можем дать какое-либо оружие на какие-то иные цели, поскольку оборона является главным приоритетом для нашей страны", - сказал он в интервью Кипрской телерадиовещательной корпорации, добавив, что эту позицию правительство республики подчеркивало неоднократно.

Прежний кабинет Никоса Анастасиадиса в свое время признал, что власти Кипра обсуждали с партнерами из ЕС и США вопрос о возможностях транспортировки вооружений на Украину, однако предметно эта тема не рассматривалась. Основной аргумент тогда состоял в том, что Кипр не может предоставлять какое бы то ни было оружие, потому что является страной, которая находится под оккупацией и которая должна обеспечивать свою обороноспособность. Однако осенью прошлого года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей. На вооружении Кипра сегодня среди прочего стоят зенитно-ракетные комплексы, танки и БМП в основном советского и российского производства.

Как сообщило правительственное Бюро печати и информации, главы военных ведомств Кипра и Украины Михалис Йоргаллас и Алексей Резников, находящийся на острове с визитом, обсуждали, в частности, вопросы оказание помощи Киеву через Европейский фонд мира. Причем, как отмечается в сообщении, речь шла об оказания Киеву "гуманитарной помощи" через упомянутый фонд. В конце марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение €2 млрд именно из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение 2 лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС.

"Министры обсудили события на Украине и ситуацию с безопасностью. Кроме того, они обменялись мнениями по поводу гуманитарной помощи, оказываемой Украине в рамках Европейского фонда мира, а также более широкой поддержки Кипром Украины и ее народа", - отмечается в документе.

Министр обороны республики Йоргаллас заявил, что кипрские власти окажут Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию. "Мы разместим [украинский] персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", - сказал он в интервью телеканалу "Сигма" . В свою очередь кипрское издание Politis сообщило, что группа из 18 украинских военных прибудет на Кипр в конце апреля.