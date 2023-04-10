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ТАСС

МО РФ: США ищут сбежавших участников своих военно-биологических проектов на Украине

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Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского НИИ инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик
Костюм биологической защиты в учебном центре Медицинского НИИ инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

По данным ведомства, скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. США ведут розыск участников американских военно-биологических проектов на Украине, которые покинули эту страну, сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Скрываясь от ответственности за участие в военно-биологических проектах, многие фигуранты покинули территорию Украины. Для предотвращения возможной утечки сведений о незаконной деятельности Пентагона американская администрация принимает экстренные меры по их розыску и возвращению", - сказал он в пятницу на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Также, по словам Кириллова, через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) Вашингтон собирает данные о местонахождении сотрудников, уже имеющих опыт участия в "украинских проектах", и ищет новых специалистов в области разработки оружия массового поражения. 

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