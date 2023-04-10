Фонд "Защитники отечества" намерен тесно работать с законодательной властью

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля утвердил создание фонда, который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" будет тесно взаимодействовать с законодательной властью, сообщила в пятницу председатель фонда Анна Цивилева на встрече с депутатами Госдумы и сенаторами.

В частности, на встрече обсуждался законопроект о получении статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий людьми, которые с мая 2014 года принимали участие в боевых действиях в соответствии с решениями органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. "На встрече Анна Цивилева отметила, что фонд будет работать в плотном контакте с законодательной властью и общественными организациями, а предложенные дополнения в закон являются необходимыми", - говорится в сообщении.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также отметил, что законопроект о присвоении статуса ветерана защитникам Донбасса будет поддержан. "Все мои коллеги были единодушны в том, что мы будем всячески поддерживать деятельность фонда, и, если потребуется законодательная инициатива, чтобы облегчить его работу, мы безусловно будем в этом вопросе помогать и готовы стать авторами этих законодательных инициатив. Тот законопроект, который сегодня обсуждался и который имеет насущную потребность, мы безусловно поддержим", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих.