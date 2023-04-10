Си Цзиньпин назвал сложными причины украинского кризиса

Китайский лидер добавил, что КНР в своем подходе к украинскому вопросу не руководствуется личными интересами и всегда выступает за справедливость

ПЕКИН, 7 апреля. /ТАСС/. Причины конфликта на Украине сложны, затягивание кризиса вредит всем сторонам. Об этом заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на неформальном ужине с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в китайском городе Гуанчжоу.

"Причины украинского кризиса сложны, и любое затягивание нанесет ущерб всем сторонам. Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование - единственно правильный выход из ситуации", - цитирует его Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин добавил, что "Китай в своем подходе к этому вопросу никогда не руководствовался личными интересами, а всегда выступал за честность и справедливость".

Лидер КНР подчеркнул, что Пекин приветствует предложения Парижа по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и готов поддержать их.

"Стороны [конфликта] должны взять на себя ответственность и пойти навстречу друг другу, чтобы создать условия для политического урегулирования. Мы приветствуем конкретные предложения Франции по политическому урегулированию кризиса, КНР готова их поддержать и сыграть конструктивную роль", - сказал он.