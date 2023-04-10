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ТАСС

Зеленский на совещании ставки обсудил предотвращение утечек о планах ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: EPA-EFE/ HOLLIE ADAMS/ POOL

The New York Times ранее сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВСУ к наступлению

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вопрос о предотвращении утечек информации о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) был рассмотрен в пятницу на совещании ставки верховного главнокомандующего под председательством украинского президента Владимира Зеленского, сообщается на его сайте.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал участников заседания об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВСУ к наступлению против сил РФ. Множество документов, раскрывающих информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, были слиты в соцсети, такие как Twitter и Telegram. В документах фигурирует график сроков подготовки, комплектования техникой и боеприпасами к весеннему контрнаступлению девяти бригад ВСУ, которые тренируют и экипируют США с союзниками. Согласно материалам, шесть из них должны были быть готовы к 31 марта, еще три - к 30 апреля, данные по трем бригадам ВСУ, которые готовит сама Украина, не приводятся.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу написал в своем Telegram-канале, что опубликованные в соцсетях данные не соответствуют действительности и не имеют отношения к реальным планам Киева. 

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