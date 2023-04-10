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ТАСС

Главы Минобороны Кипра и Украины обсудили помощь Киеву через Европейский фонд мира

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Украинский министр Алексей Резников находится на острове с визитом

НИКОСИЯ, 7 апреля. /ТАСС/. Оказание помощи Киеву через Европейский фонд мира обсудили в пятницу министр обороны Кипра Михалис Йоргаллас и его украинский коллега Алексей Резников, находящийся на острове с визитом. Об этом по итогам их переговоров сообщило правительственное Бюро печати и информации.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили вопросы оказания Киеву "гуманитарной помощи" через упомянутый фонд. В конце марта Совет ЕС утвердил план главы внешнеполитической службы сообщества Жозепа Борреля, который предусматривает выделение €2 млрд именно из Европейского фонда мира на поставку Украине 1 млн боеприпасов в течение 12 месяцев и удвоение этого количества в течение двух лет благодаря совместным заказам снарядов калибра 155 мм странами ЕС.

"Министры обсудили события на Украине и ситуацию с безопасностью. Кроме того, они обменялись мнениями по поводу гуманитарной помощи, оказываемой Украине в рамках Европейского фонда мира, а также более широкой поддержки Кипром Украины и ее народа", - отмечается в документе.

На вопрос корреспондента ТАСС, адресованный официальному представителю правительства, рассматривают ли нынешние кипрские власти возможность передачи Киеву вооружений и военной техники, ответа не последовало. Прежний кабинет Никоса Анастасиадиса в свое время признал, что власти Кипра обсуждали с партнерами из ЕС и США вопрос о возможностях транспортировки вооружений на Украину, однако предметно эта тема не рассматривалась. Основной аргумент тогда состоял в том, что Кипр не может предоставлять какое бы то ни было оружие, потому что является страной, которая находится под оккупацией и которая должна обеспечивать свою обороноспособность. На вооружении Кипра среди прочего стоят зенитно-ракетные комплексы, танки и БМП в основном советского и российского производства.

Как заявил перед началом переговоров министр обороны республики Михалис Йоргаллас, кипрские власти окажут Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию. "Мы разместим [украинский] персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", - сказал он в интервью телеканалу Sigma. В свою очередь кипрское издание Politis сообщило, что группа из 18 украинских военных прибудет на Кипр в конце апреля.

В Никосию министр Резников прибыл из Греции, власти которой ранее заявили, что готовы направить Украине еще одну партию боевых машин пехоты БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению. При этом Минобороны Греции подчеркнуло, что не будет отправлять на Украину танки Leopard 2A6. 

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Страны
Греция
Кипр
США
Украина
Продукция
Leopard-2
БМП-1
Проекты
Евросоюз
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