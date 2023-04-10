МО РФ: Минэнерго США наравне с Пентагоном участвует в военно-биологической деятельности

По данным ведомства, только официально в 2023 году американское министерство энергетики выделило $105 млн на работы в рамках проекта "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Минэнерго США наравне с Пентагоном является организатором военно-биологической деятельности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Министерство обороны (МО) России считает, что Министерство энергетики США наравне с Пентагоном является основным организатором и непосредственным участником военно-биологической деятельности", - сказал он в пятницу на брифинге по анализу документов, касающихся деятельности Вашингтона в военно-биологической сфере.

По словам Кириллова, только официально в 2023 году американское министерство энергетики выделило $105 млн на работы в рамках проекта "Виртуальная среда исследований в области подготовки к биоугрозам", в ходе которого предполагается изучить эпидемическое распространение заболеваний. Начальник войск РХБЗ пообещал в дальнейшем более подробно рассказать о деятельности американского Минэнерго в области биологии двойного назначения.

"Хотел бы обратить ваше внимание на заявление одного из федеральных министерств США о том, что пандемия ковида могла произойти в результате утечки вируса из лаборатории в городе Ухань. В заявлении подчеркивается, что "заболевание имеет лабораторное происхождение и вирус, скорее всего, распространился в результате несчастного случая", - отметил начальник войск РХБЗ. С данным заявлением, указал он, выступило именно американское Минэнерго. "Возникает закономерный вопрос: какое отношение Министерство энергетики США имеет к борьбе с биологическими угрозами и [почему] реализует проекты, имеющие признаки двойного назначения", - заключил генерал-лейтенант.