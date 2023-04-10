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ТАСС

МО РФ: США рассматривают постсоветское пространство как плацдарм для подразделений НАТО

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Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов
Начальник войск РХЗБ ВС РФ Игорь Кириллов.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В ведомстве отметили, что пример Украины демонстрирует, что навязанное коллективным Западом финансирование военно-биологических программ приводит к утрате национального биологического суверенитета и подрыву собственного научно-технологического потенциала

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания воинских подразделений НАТО, что демонстрируют цели Международного научно-технического центра (МНТЦ), через который финансируются биологические исследования Пентагона. Об этом заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Напомню, что целью реализуемой МНТЦ программы снижения биологической угрозы является защита США, их вооруженных сил и союзников. Это в очередной раз подтверждает, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания воинских подразделений НАТО", - сказал он в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

По словам Кириллова, пример Украины демонстрирует, что навязанное коллективным Западом финансирование военно-биологических программ приводит к утрате национального биологического суверенитета и подрыву собственного научно-технологического потенциала в сфере биологической, продовольственной и фармацевтической безопасности. 

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