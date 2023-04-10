МО РФ: пандемия искусственно подпитывается усовершенствованными штаммами со стороны

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов напомнил, что крайне жесткие антиковидные меры не исключили появление в 2022 году субвариантов штамма "омикрон" БА-5.2 и БФ-7, что вызвало лавинообразный рост заболевших в Китае

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса искусственно подпитывается "вбросами" новых "усовершенствованных" штаммов, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Обращаю ваше внимание, что у специалистов остается ряд вопросов, связанных с, мягко говоря, странными для большинства вирусов изменчивостью и географическим происхождением вариантов COVID-19. <…> При этом каждый новый вариант обладал улучшенными свойствами с точки зрения их военно-биологического применения, нанося все больший экономический ущерб", - заявил он и привел в пример штамм "бета", который впервые появился в ЮАР и в декабре 2020 года выявлен в Великобритании, а также штаммы "гамма" (в Бразилии в январе 2021 года) и "дельта" (в Индии в июне 2021 года).

Кириллов напомнил, что крайне жесткие антиковидные меры не исключили появление в 2022 году субвариантов штамма "омикрон" БА-5.2 и БФ-7, что вызвало лавинообразный рост заболевших в Китае. "Создается впечатление, что кем-то предпринимаются целенаправленные действия по усилению патогенных свойств вируса, а пандемия искусственно подпитывается посредством вброса новых усовершенствованных вариантов", - подчеркнул он.

Кириллов также отметил, что власти Соединенных Штатов продолжают привлекать к реализации военно-биологических программ государственные ведомства, которые не имеют отношения к здравоохранению. "Поступающая информация свидетельствует, что руководство Соединенных Штатов продолжает привлекать непрофильные государственные ведомства, не имеющие прямого отношения к сфере здравоохранения, к реализации военно-биологических программ, отводя внимание от главного бенефициара - Пентагона", - заявил начальник войск РХБЗ.