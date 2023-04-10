Предприятие "Росэлектроники" на 30% увеличит выпуск радиоэлектронной аппаратуры

ЦАМТО, 7 апреля. Концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника" наращивает мощности по производству радиоэлектронной аппаратуры в связи с возросшим спросом на продукцию в рамках гособоронзаказа и импортозамещения.

Это позволит к концу 2023 года увеличить объем производства изделий на 33%.

Для расширения производства радиоэлектронной аппаратуры концерн "Созвездие" увеличивает парк оборудования за счет установки новых многофункциональных фрезерных и токарных обрабатывающих центров. Это позволит нарастить выпуск продукции и обеспечить высокое качество изделий и своевременность поставок.

"В "Созвездии" реализуются программы расширения производственных мощностей, продиктованные возросшими потребностями оборонного комплекса страны. Уже в первом квартале 2023 года объемы производства увеличились на 27% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Новое оборудование позволит выполнять работы еще более эффективно и в более сжатые сроки", – заявил генеральный директор управляющей организации концерна "Созвездие" Сергей Панков.

Фабрика радиоэлектронной аппаратуры концерна "Созвездие" – это высокотехнологичный комплекс замкнутого цикла производства. Фабрика обеспечивает потребности концерна в комплектующих и готовых сложных радиоэлектронных изделиях как военного, так и гражданского назначения. На предприятии осуществляются фрезерные, токарные, прессовые работы, шлифовка, лазерная и гидроабразивная резка, изготовление деталей на обрабатывающих центрах, термообработка, штамповка, гальваническое покрытие, монтаж кабельной сети, сборка и монтаж радиоэлектронной радиоаппаратуры, ее установка в подвижные базы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".