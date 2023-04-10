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РИА Новости

Биологические объекты США угрожают целым регионам, заявили в Минобороны

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Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты.
Источник изображения: © AP Photo / Timothy Jacobsen

Генерал Кириллов: биологические объекты США в третьих странах угрожают целым регионам

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В районах зарубежных биолабораторий США есть риск распространения опасных патогенов, их работа в третьих странах создает серьезную угрозу для целых регионов, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"США никогда четко не заявляли о своих обязательствах в области безопасности исследований в подконтрольных им биолабораториях. Непрозрачность их деятельности создает риск распространения опасных патогенов в районах размещения биообъектов… Как мы неоднократно отмечали, перенос наиболее опасных исследований за пределы национальной территории являются частью стратегии Соединенных Штатов в сфере биологической безопасности. При этом размещение биообъектов в третьих странах не учитывает интересы местного населения и представляет серьезную угрозу для целых регионов", - сказал он.

В качестве примера подобной угрозы Кириллов привел случай контрабанды токсичных веществ на американские военные базы в Южной Корее. В связи с этим в августе 2021 года южнокорейская общественная организация подала в суд на биологическую лабораторию Форт-Детрика и вооруженные силы США в Корее за контрабанду токсичных веществ на американские военные базы в нарушение внутреннего законодательства.

"Судебный иск связан с тем, что американское командование в Корее с ноября 2017 по январь 2019 года незаконно ввозило опасные вещества на свои военные базы. 5 апреля 2022 года жители Южной Кореи вышли на улицы в знак протеста против биологических лабораторий США рядом с их военной базой в Пусане", - напомнил начальник войск РХБЗ.

Кириллов подчеркнул, что подобные акции протеста против американской военно-биологической деятельности за рубежом – далеко не единичный случай. Ранее массовые выступления против работы американских биолабораторий прошли в Армении, Киргизии и Сербии.

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