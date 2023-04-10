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Военное обозрение

Западная пресса: Китай переоборудует устаревшие истребители в беспилотники-камикадзе

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Источник изображения: topwar.ru

На хранении НОАК остаются многочисленные самолёты устаревших моделей J-6 и J-7, которые являются китайскими вариантами советских истребителей МиГ-19 (2-го поколения) и МиГ-21 (3-го поколения).

Как утверждается в издании Interesting Engineering, работы по их расконсервации и переоборудованию в беспилотники-камикадзе с последующими испытательными полётами НОАК ведёт примерно с 2018 года. Автор полагает, что китайское командование намеревается использовать переделанные в БПЛА истребители для прорыва противовоздушной обороны Тайваня, после чего должна последовать полноценная воздушная атака и десантная высадка.

При этом в западной прессе ссылаются на ряд странностей в поведении авиации НОАК. Например, в 2021 году в ходе учебных манёвров в Тайваньском проливе были замечены несколько машин J-7, которые вошли в состав группы истребителей J-16.

Как полагает автор, применение устаревших самолётов в качестве ударных беспилотников вполне оправдано, так они не требуют расхода средств на новое производство и могут переносить повышенные нагрузки, которые были бы критическими для лётчиков. Тем более, что в настоящее время сверхзвуковой класс БПЛА находится ещё в зачаточном состоянии.

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Страны
Китай
Тайвань
Продукция
МиГ-19
МиГ-21
Проекты
БПЛА
Военные учения
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