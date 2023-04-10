Lockheed Martin поставит ракеты JAGM и "Хеллфайр" ВС США и зарубежным заказчикам

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с корпорацией Lockheed Martin "комбинированного" соглашения на производство и поставку ракетных систем класса "воздух-земля".

Стоимость заказа составляет 439,46 млн. долл. Министерство не раскрыло предмет контракта, однако компания в своем пресс-релизе уточнила, что речь идет о поставке СВ США управляемых ракет JAGM (Joint-Air-to-Ground Missiles) и ПТУР "Хеллфайр".

Контракт является долгосрочным, а заказ является реализацией первого годичного опциона к нему. Соглашение содержит еще три опциона, в случае реализации которых стоимость продажи возрастет до 4,5 млрд. долл. в течение следующих четырех лет.

Работы будут выполняться на предприятии корпорации в Орландо (шт.Флорида) и, как ожидается, будут завершены к 30 сентября 2025 года. Поставки будут произведены СВ, ВВС и ВМС США, а также зарубежным заказчикам (Австралия, Чехия, Франция, Республика Корея и Таиланд) в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Как заявлено, комбинированный контракт обеспечивает гибкость и упрощает закупку ракет двух типов для ВС США и зарубежных заказчиков. Программа JAGM предполагает значительный рост международного спроса на эту систему вооружения. Так, ПТУР "Хеллфайр" в рамках программы "Иностранные военные продажи" в настоящее время поставляется более 30 зарубежным заказчикам, интегрирована на 15 платформ. Обе ракеты, JAGM и "Хеллфайр", спроектированы и разработаны в Орландо, производятся на различных предприятиях Lockheed Martin в Далласе (шт.Техас), Орландо и Окала (шт.Флорида), Арчбальде (шт.Пенсильвания) и Трое (шт.Алабама). По состоянию на текущий момент произведено более 125 тысяч ракет.