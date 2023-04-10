Япония приняла решение испытать беспилотники Bayraktar TB2 и MQ-9 Reaper

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В декабре 2022 года правительство Японии изменило оборонную политику страны, указав, что государство после Второй мировой войны столкнулось с «самой сложной и опасной ситуацией в области безопасности». В связи с этим предусматривалось наращивание военного потенциала, нацеленного на борьбу с Китаем как «величайшим стратегическим вызовом» и с КНДР как с «более серьезной и неизбежной угрозой, чем это было ранее».

Отмечалось, что для противостояния с этими странами Японии недостаточно обладать противоракетной обороной. Указывалось на необходимость оснащения войск разведывательными и ударными беспилотниками. Тогда в местных СМИ указывалось, что в части ударных БПЛА речь идёт о выборе между турецким Bayraktar TB2 и американским MQ-9 Reaper.

Вопрос их приобретения начинает переходить в практическую плоскость. Как отмечается в издании SavunmaSanayiST, Токио принял решение о начале испытаний Bayraktar TB2 и Reaper. Стремясь развить свой успех на потенциальном рынке, производитель уже заявил, что версия TB3, первый полёт которой ожидается в скором времени, оптимально подойдёт для размещения на вертолётоносцах типа Izumo, так как имеет складные крылья.