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Военное обозрение

В Германии не знают, как защищать правительственные самолёты из композитных материалов

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Источник изображения: topwar.ru

В мировом самолётостроении всё большее распространение получают машины, в конструкции которых активно используются композитные материалы. При этом в Европе не знают, как обеспечить им противоракетную оборону.

На этом фоне в Германии разгорелся политический скандал, вызванный тем, что канцлер ФРГ и другие высшие должностные лица страны, как оказалось, летают на правительственном самолёте А350, не оснащённом оборонительными системами.

Система самозащиты для A350 в настоящее время недоступна на рынке и потребует значительных затрат и времени на разработку

- заявили в командовании ВВС страны.

Как отмечается в немецком издании Aero Telegraph, в настоящее время нет готовых технических решений, позволяющих оснастить правительственные воздушные суда самозащитой:

Фюзеляж самолета, как и у Boeing 787, в значительной степени состоит из композитных материалов. Для старых моделей с алюминиевым фюзеляжем, таких как Boeing 747 или Airbus A340, существуют системы защиты и большой опыт их установки. Модернизация композитного фюзеляжа – технически новая и другая задача.

Для её решения требуется проводить конструкторские изыскания, требующие времени и дополнительного финансирования, однако к ним пока не приступали.

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Страны
Германия
Продукция
Boeing 747
Boeing-787
А350
Компании
Airbus
Boeing
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