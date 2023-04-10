Войти
ТАСС

Картаполов: срочники смогут участвовать в миротворческих миссиях на безопасных должностях

624
0
-1
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

Глава комитета Госдумы по обороне уточнил, что они смогут принять участие в миротворческих миссиях на добровольной основе после прохождения специальной подготовки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Граждане, проходящие срочную военную службу, смогут принять участие в миротворческих миссиях на добровольной основе после прохождения специальной подготовки и только на должностях, не несущих риски для жизни. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий всем военнослужащим, прошедшими предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. В настоящее время в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие по контракту.

"Срочники - только на добровольной основе. Если он [срочник] хочет участвовать в миротворческой операции, он должен подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе", - сказал Картаполов.

Он добавил, что после получения необходимых навыков и знаний срочники смогут принимать участие в миротворческих операциях. "Но опять же только на тех должностях, где нет риска для жизни", - подчеркнул Картаполов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение