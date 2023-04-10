Картаполов: срочники смогут участвовать в миротворческих миссиях на безопасных должностях

Глава комитета Госдумы по обороне уточнил, что они смогут принять участие в миротворческих миссиях на добровольной основе после прохождения специальной подготовки

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Граждане, проходящие срочную военную службу, смогут принять участие в миротворческих миссиях на добровольной основе после прохождения специальной подготовки и только на должностях, не несущих риски для жизни. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, позволяющий всем военнослужащим, прошедшими предварительную специальную подготовку, участвовать в миротворческой деятельности. В настоящее время в состав миротворческого контингента могут входить только военнослужащие по контракту.

"Срочники - только на добровольной основе. Если он [срочник] хочет участвовать в миротворческой операции, он должен подать рапорт по команде на прохождение специальной подготовки или на перевод в воинскую часть, которая готовится по этой программе", - сказал Картаполов.

Он добавил, что после получения необходимых навыков и знаний срочники смогут принимать участие в миротворческих операциях. "Но опять же только на тех должностях, где нет риска для жизни", - подчеркнул Картаполов.