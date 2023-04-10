Песков: военные РФ при планировании СВО учтут заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ

По словам госсекретаря США, контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российские военные при планировании проведения специальной военной операции (СВО) учитывают всю информацию, в том числе заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, не вызывали ли слова Блинкена обеспокоенность в Москве. "Скорее, это заявление, которое является предметом тщательного отслеживания наших военных", - сказал пресс-секретарь. "Они [российские военные] тщательно отслеживают всю соответствующую информацию и учитывают это при планировании продолжения специальной военной операции", - подчеркнул Песков.

В опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke Блинкен заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВСУ к наступлению против сил РФ. Множество документов, раскрывающих информацию о графиках поставок оружия, численности войск и батальонов, были слиты в соцсети, такие как Twitter и Telegram. В материалах фигурирует график сроков подготовки, комплектования техникой и боеприпасами к весеннему контрнаступлению 9 бригад ВСУ, которые тренируют и экипируют США с союзниками. Согласно документам, 6 из них должны были быть готовы к 31 марта, еще 3 - к 30 апреля, данные по 3 бригадам ВСУ, которые готовит сама Украина, не приводятся.