Войти
ТАСС

Кипр предложит Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию

559
0
0
Михалис Йоргаллас
Михалис Йоргаллас.
Источник изображения: vkcyprus.com

Издание Politis сообщило, что группа из 18 украинских военных прибудет на Кипр в конце апреля

НИКОСИЯ, 7 апреля. /ТАСС/. Кипрские власти окажут Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию. Об этом сообщил в пятницу в интервью кипрскому телеканалу Sigma министр обороны республики Михалис Йоргаллас.

"Мы разместим [украинский] персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", - сказал он.

В пятницу, как подтвердили кипрские власти, на остров прибывает глава военного ведомства Украины Алексей Резников. Как ожидается, он посетит объекты, на которых будет проходить подготовка специалистов по разминированию.

В свою очередь кипрское издание Politis сообщило, что группа из 18 украинских военных прибудет на Кипр в конце апреля.

В Никосию Резников прибывает из Греции, власти которой ранее заявили, что готовы направить Украине еще одну партию боевых машин пехоты БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению. При этом Минобороны Греции подчеркнуло, что не будет отправлять на Украину танки Leopard 2A6. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Кипр
Украина
Продукция
Leopard-2
БМП-1
Похожие новости
10.04.2023
Главы Минобороны Кипра и Украины обсудили помощь Киеву через Европейский фонд мира
15.02.2023
Греция закупит боевые машины пехоты KF41 Lynx
23.11.2022
БМП Marder не для Украины: ВСУ получили немецкие бронетранспортёры Dingo ATF
10.10.2022
Западные танки Украину не спасут
31.08.2016
Чудо на Висле
06.12.2013
Греция выбивается из НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 19:48
  • 6
Первый фрегат проекта 22350М будет заложен в 2023 году
  • 10.04 18:51
  • 47807
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.04 18:38
  • 1
Над Феодосией сбили ракету, запущенную с территории Украины
  • 10.04 15:58
  • 2
Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине
  • 10.04 15:23
  • 42
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 10.04 14:16
  • 1
ВС России создадут группы для борьбы с западными танками на Украине
  • 10.04 13:19
  • 1
В Кремле не сомневаются, что Белоруссия при необходимости заступится за РФ - Песков
  • 10.04 09:02
  • 6
Военных НАТО как ветром сдуло. Россия ударила по секретному объекту альянса
  • 09.04 23:52
  • 2436
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.04 22:49
  • 6
«Российская артиллерия начала «голодать»: в прессе США заявлено о якобы истощении запасов снарядов
  • 09.04 17:43
  • 2
Секретарь СНБО Украины: Информацией о времени и месте контрнаступления ВСУ владеют не более 3-5 человек на планете
  • 09.04 11:59
  • 2
«Выпуск средств поражения успешно расширяется»: Шойгу проинспектировал производство боеприпасов
  • 09.04 04:27
  • 8
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 08.04 10:59
  • 6
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 08.04 10:34
  • 25
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение