Кипр предложит Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию

Издание Politis сообщило, что группа из 18 украинских военных прибудет на Кипр в конце апреля

НИКОСИЯ, 7 апреля. /ТАСС/. Кипрские власти окажут Украине помощь в подготовке специалистов по разминированию. Об этом сообщил в пятницу в интервью кипрскому телеканалу Sigma министр обороны республики Михалис Йоргаллас.

"Мы разместим [украинский] персонал, который будет заниматься разминированием и обнаружением мин", - сказал он.

В пятницу, как подтвердили кипрские власти, на остров прибывает глава военного ведомства Украины Алексей Резников. Как ожидается, он посетит объекты, на которых будет проходить подготовка специалистов по разминированию.

В свою очередь кипрское издание Politis сообщило, что группа из 18 украинских военных прибудет на Кипр в конце апреля.

В Никосию Резников прибывает из Греции, власти которой ранее заявили, что готовы направить Украине еще одну партию боевых машин пехоты БМП-1, артиллерийские снаряды и боеприпасы к стрелковому вооружению. При этом Минобороны Греции подчеркнуло, что не будет отправлять на Украину танки Leopard 2A6.