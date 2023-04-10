ЦНИИточмаш изготовил для силовых ведомств партию патронов с бронебойно-трассирующей пулей

ЦАМТО, 7 апреля. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения изготовил для силовых ведомств партию патронов с бронебойно-трассирующей пулей (индекс 7БТ3).

9-мм (9х21) боеприпас относится к пистолетным патронам и предназначен для поражения живой силы противника, не защищенной средствами индивидуальной бронезащиты (СИБ), на дальности до 100 м. При использовании СИБ второго класса – на дальности до 25 м, а также для обозначения полета пули на дальности до 200 м.

Пуля патрона 7БТ3 состоит из стального сердечника, свинцовой рубашки, трассирующего состава и биметаллической оболочки. Благодаря особенностям конструкции, боеприпас показывает высокую кучность стрельбы и пробивную способность.

Патрон был разработан в ЦНИИточмаш в начале 1990-х годов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".