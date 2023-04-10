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ТАСС

Россия и Таджикистан завершили первые в 2023 году военные учения

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Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане
Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В Минобороны РФ сообщили, что в заключительный день воинские контингенты отработали в том числе действия для восстановления государственной границы

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Совместные военные учения Вооруженных сил России и Таджикистана завершились на полигоне Харб-Майдон. В заключительный день воинские контингенты отработали в том числе действия для восстановления государственной границы, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"На горно-пустынном полигоне Харб-Майдон, расположенном в Хатлонской области Таджикистана, завершилось совместное двухстороннее учение Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан, которое проходило с 3 по 7 апреля 2023 года вблизи границы с Афганистаном", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что в ходе заключительного этапа учений, воинскими контингентами двух стран были отработаны вопросы ведения боевых действий подразделениями совместных сил по блокированию и уничтожению боевых групп и отрядов незаконного вооруженного формирования, а также ведение боевых и специальных действий по восстановлению государственной границы.

"Основу российского контингента составляли военнослужащие Центрального военного округа из состава 201-й военной базы. При розыгрыше тактических эпизодов широко применялись бронетранспортеры БТР-80, БТР-82, БМП-2, танки Т-72, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", - добавили в ведомстве.

С воздуха объединенную группировку войск поддерживали экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24. Общая численность военнослужащих двух стран, принимающих участие в учениях, составила свыше 1 200 человек. Было задействовано более 250 единиц военной и специальной техники, в том числе авиационной, а также БПЛА.

На церемонии закрытия учений наиболее отличившимся военнослужащим были вручены ценные подарки и медали "За укрепление боевого содружества" из рук представителя командования Центрального военного округа генерал-майора Сергея Пименкова и министра обороны Республики Таджикистан генерал-полковника Шерали Мирзо. 

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