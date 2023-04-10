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ST Engineering построит шесть многоцелевых боевых кораблей нового поколения для ВМС Сингапура

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Singapore Technologies Engineering (ST Engineering).

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны Сингапура объявило о заключении с госкомпанией Singapore Technologies Engineering Ltd (ST Engineering) контракта на проектирование и строительство шести многоцелевых боевых кораблей (MRCV).

Как сообщается в пресс-релизе МО Сингапура от 27 марта, шесть кораблей нового поколения будут поставляться поэтапно, начиная с 2028 года. Сумма проекта не сообщается. Строительство непосредственно платформ выполнит дочерняя компания ST Engineering Marine Ltd.

Как напоминает Jane's Defence Weekly, сингапурское оборонное ведомство в июле 2018 года впервые сообщило о том, что ВМС Сингапура выведут из эксплуатации шесть корветов класса Victory по мере их замены новыми кораблями, известными как MRCV (Multirole Combat Vessels).

Новые корабли задуманы как базовые платформы с настраиваемой модульной полезной нагрузкой, на которых будет размещаться целый ряд беспилотных воздушных, надводных и подводных аппаратов. Новый класс кораблей, кроме стандартных военных миссий, также будет предназначен для выполнения различных вспомогательных задач, включая операции по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пресс-релиз МО Сингапура вышел через несколько дней после того, как оборонное научно-техническое агентство страны (DSTA) объявило о подписании меморандума о взаимопонимании со шведской компанией Saab относительно совместной разработки и проектирования корабля класса MRCV.

Как говорилось в пресс-релизах DSTA и Saab, новый корабль будет оснащен искусственным интеллектом (ИИ) и средствами анализа данных, что позволит ему стать "высокоцифровизированным кораблем".

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Сингапуp
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