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ТАСС

Блинкен не исключил, что украинское контрнаступление начнется в ближайшие недели

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: AP Photo/ Patrick Semansky

Госсекретарь США также считает, что "Киеву следует оказать поддержку в наращивании его потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе"

БЕРЛИН, 7 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключает, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в ближайшие недели. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

"Существует две цели для многих друзей и партнеров Украины", - сказал Блинкен. "Первая - сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине продолжить отвоевывать территории. Это включает в себя контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", - отметил он. "Во-вторых, Киеву следует оказать поддержку в наращивании его потенциала в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - считает госсекретарь США.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов выразил в беседе с корреспондентом ТАСС мнение, что ожидаемая контратака киевских силовиков в Запорожской области будет вестись "не только по суше, но и по воде". Он считает, что недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть региона косвенно подтверждает подготовку украинских военных к наступлению. 

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Россия
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Украина
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