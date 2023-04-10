ЮАР в 2022 году экспортировала ПВН на сумму 256,8 млн. долл.

ЦАМТО, 7 апреля. ЮАР в 2022 году экспортировала вооружений, военной техники и боеприпасов на сумму 4,679 млрд. рандов (256,8 млн. долл.), что на 38,6% больше по сравнению с результатом 2021 года (3,353 млрд. рандов).

Как сообщает Defenceweb.co.za, Объединенный постоянный комитет парламента по обороне (JSCD) в конце прошлого месяца был проинформирован Национальным комитетом по контролю за обычными вооружениями (NCACC) о ежеквартальных отчетах по выдаче разрешений на импорт и экспорт ВиВТ за 2022 год.

Большая часть увеличения экспорта пришлась на последний квартал 2022 года, когда NCACC одобрил 161 экспортное разрешение на сумму 2,458 млрд. рандов. Для сравнения, в третьем квартале было выдано 152 разрешения на сумму 818 млн. рандов, 146 разрешений на сумму 570 млн. рандов – во втором квартале и 127 разрешений на сумму 833 млн. рандов – в первом квартале.

Хотя NCACC не раскрыл, на что именно распространялись разрешения на экспорт, вполне вероятно, что они, в большей части, качались поставок боеприпасов и бронетехники.

Компания Rheinmetall Denel Munition (RDM), в частности, в прошлом году заключила несколько крупных (миллионы и десятки миллионов евро) контрактов на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов и 40-мм боеприпасов для гранатометов. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в прошлом году ЮАР также экспортировала около 200 бронемашин.

Что касается разрешений на импорт ВиВТ, то в 2022 году NCACC выдал 263 разрешения на сумму 281 млн. рандов. Для сравнения, в 2021 году было выдано 250 разрешений на импорт сумму 205 млн. рандов.

Как отмечает издание, хотя оборонный экспорт вырос, он мог бы быть еще выше. В прошлом году NCACC сообщил, что экспорт на общую сумму 2,85 млрд. рандов (156,4 млн. долл.) был приостановлен в несколько стран, в числе которых были названы Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Польша. В ноябре прошлого года глава секретариата NCACC Эзра Джеле не дала четкого объяснения, почему экспорт был приостановлен, несмотря на отсутствие санкций против этих стран. Однако она намекнула, что в отношении таких стран как Польша и Турция существует риск утечки оружия на Украину.

Также отмечается, что руководители крупнейших предприятий ОПК ЮАР уже давно высказывают претензии в связи с длительными сроками оформления экспортных разрешений, что связано с тем, что процедура выдачи разрешений основана на бумажных документах. Глава секретариата NCACC заверила, что новая цифровая система внедряется, однако еще не запущена, так как находится на этапе тестирования.