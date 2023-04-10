ПСЗ "Янтарь" продолжает наращивать производственные мощности

ЦАМТО, 7 апреля. Подведены итога конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке сетей и технологическому обустройству достроечной набережной №5 завода "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

Победителем стала компания "Ленпромстрой", продолжающая работы по реконструкции набережной.

Строительство набережной №5 – продолжение реализации проекта Министерства промышленности и торговли РФ и Объединенной судостроительной корпорации по модернизации причального фронта ПСЗ "Янтарь".

Дополнительная 600-метровая протяженность новой причальной стенки позволит увеличить производственные мощности предприятия не только по судостроению, но и по судоремонту.

Набережная будет оборудована двумя портальными кранами грузоподъемностью 10 и 20 тонн производства калининградской компании "Балткран", лебедками, иным необходимым для достройки оборудованием. Протяженность причала позволит осуществлять достройку одновременно двух кораблей, что существенно повысит производительность и сократит сроки сдачи заказов.

В перечень работ по новому контракту входит монтаж сетей электроснабжения, водоснабжения (технической и питьевой воды), пожаротушения, а также оборудования пунктов электропитания и отбойников. Работы выполняются в рамках второго этапа реконструкции и технического перевооружения основных объектов энергокоммуникаций и производств. Контракт должен быть исполнен до 31 декабря 2023 года.

По словам заместителя генерального директора ПСЗ "Янтарь" по капитальному строительству Антона Мальцева, в настоящее время компания "Ленпромстрой" осуществляет завершающую стадию этапа погружения свай и шпунта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".