MWM: система "Солнцепек" способна обезвреживать пехоту на укрепленных позициях

ТОС-1А "Солнцепек" – одна из самых уникальных систем в российском арсенале, способная обезвреживать пехоту на укрепленных позициях, пишет MWM. Она прошла всесторонние боевые испытания в Сирии и Ираке.

Воздушно-десантные войска России начали включать в свой состав термобарические реактивные артиллерийские системы ТОС-1А "Солнцепек", которые, согласно многим источникам, включая недавние сообщения Минобороны России, раз за разом неизменно доказывают свою высокую эффективность в боевых действиях на Украине. Министерство недавно отметило, что для максимальной эффективности в системах используется сложное программное обеспечение, включая топографическую и геодезическую привязку, а личный состав противника крайне уязвим для ее ударов даже в глубоком укрытии, включая окопы.

Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВДВ полковник Алексей Гончаров в своем объявлении о внедрении ТОС-1А подчеркнул, что эти комплексы "не имеют равных в арсеналах коллективного Запада" и "вызывают панику у наших врагов". Последним в череде успехов ТОС-1А стала капитуляция предположительно неонацистских украинских подразделений в январе — ранее сообщалось, что именно радикалы оказывают наиболее яростное сопротивление российским войскам, стоя насмерть.

Термобарические боевые части системы ТОС-1А обеспечили ей особый статус в рядах артиллерии, а комплексы находятся на вооружении Войск ядерной, биологической и химической защиты, а не штатных артиллерийских частей Российской Армии. Система высоко ценится за способность обезвреживать пехоту на укрепленных позициях, а ее термобарические боеприпасы разрывают легкие всем оказавшимся в непосредственной близости от удара. За способность уничтожать укрепления эти системы нередко называют "огнеметами", при этом их дальность действия остается относительно скромной.

Это одна из самых уникальных систем в российском арсенале. Перед применением на Украине она прошла всесторонние боевые испытания в Сирии и Ираке, где использовалась правительственными войсками против повстанцев-джихадистов.При этом остается неясным, получит ли ТОС-1А более широкое применение в российских вооруженных силах и пройдут ли системы, поставленные ВДВ, модернизацию для повышения мобильности и облегчения воздушной транспортировки.