В Перми построят корпус для испытания трансмиссий перспективных вертолетов и беспилотников

Старт стройки крупнейшего в стране сборочно-испытательного комплекса вертолетных редукторов и трансмиссий на заводе «Редуктор-ПМ».

В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков и заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Михаил Рыбаков

ТАСС, 7 апреля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал строительство в Перми корпуса для испытания трансмиссий перспективных вертолетов и беспилотников.

"Началось строительство нового корпуса на предприятии "Редуктор-ПМ" в Перми, в котором будут проходить испытания агрегаты трансмиссии перспективных вертолетов и беспилотников. Это позволит предприятию увеличить объемы производства и расширить линейку выпускаемой продукции, строительные работы планируется завершить в 2025 году", - сообщили в пресс-службе Ростеха.

В Ростехе отметили, что для создания новых изделий необходимы специальные стенды, каждый из которых создается под испытания нового агрегата. В церемонии закладки первого камня приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков и заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по обеспечению технологического развития и эффективности производства Михаил Рыбаков.

Глава региона отметил, что площадка будущего испытательного комплекса "Редуктор-ПМ" станет одной из самых современных и уникальных в стране. "Уверен, что с реализацией проекта по строительству корпуса испытательных стендов Пермский край станет центром редукторостроения России", - сказал он.

Директор авиакластера Ростеха напомнил, что программа развития авиатранспортной отрасли РФ предусматривает поставку не менее 750 вертолетов до 2030 года. "Закладка корпуса для испытаний трансмиссий перспективных машин - важный этап этой работы. Общий объем инвестиций в проект - 2 млрд рублей", - отметил Сердюков.

"В новом цехе площадью 13,5 тыс. кв. м будут размещены 18 испытательных боксов, что обеспечит возможность бесперебойного тестирования новой продукции", - рассказал заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России", добавив, что продукция предприятия востребована и имеет высокое значение в том числе для реализации масштабных проектов по импортозамещению в авиационной отрасли.