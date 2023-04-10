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ЦАМТО

Вооруженные силы Чехии приняли первый вертолет линейки H1

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Источник изображения: Фото: army.cz

ЦАМТО, 7 апреля. Минобороны Чехии объявило о состоявшейся 3 апреля на предприятии компании Bell Textron в Амарилло (шт.Техас) церемонии передачи ВС Чехии первого вертолета семейства H1.

В мероприятии принял участие первый заместитель министра обороны Чехии Франтишек Шульц и командующий ВВС Чехии бригадный генерал Петр Чепелки.

Всего для замены имеющихся машин советского/российского производства ВВС Чехии получат восемь многоцелевых вертолетов UH-1Y "Веном" и четыре ударных AH-1Z "Вайпер". Каждый новый вертолет, сходящий с конвейера, первоначально передается Сухопутным войскам США, после чего поставляется ВС Чехии.

Предполагается, что первые UH-1Y будут доставлены на авиабазу в Намешть-над-Ославой до конца весны, а за ними последуют AH-1Z. В настоящее время на вооружении 22-й вертолетной базы состоят вертолеты Ми-24В/Ми-35 и Ми-171Ш, срок эксплуатации которых истекает.

Пилоты и техники базы в Намешть-над-Ославой с июля прошлого года по 9 февраля текущего проходили переподготовку на новые вертолеты на базе морской пехоты США Кэмп-Пендлтон (шт.Калифорния). Семимесячная базовая подготовка включала, помимо прочего, полеты по приборам, в составе группы, на предельно низких высотах, перевозку груза на внешней подвеске, поражение наземных целей пушечным и ракетным вооружением и ночные полеты. В общей сложности налет каждого пилота составил около 80 часов. Подготовка будет продолжена в Чехии под руководством американских инструкторов, которые проведут в стране 2 года.

В марте в Чехию был доставлен первый из двух тренажеров, которые компания LOM Praha будет эксплуатировать с лета в недавно построенном тренажерном центре на базе в Намешть-над-Ославой. СВ Чехии также получили первые комплекты запчастей для вертолетов, а из США прибыла контрольно-измерительная аппаратура для оценки состояния вертолетов и другое оборудование.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2019 года министры обороны США и Чехии подписали письмо с предложением и принятием предложения о продаже ВС Чехии 8 многоцелевых вертолетов UH-1Y "Веном" и 4 ударных AH-1Z "Вайпер". Общая стоимость продажи составила около 14,5 млрд. крон (около 650 млн. долл.). Американские вертолеты с 2023 года заменят Ми-35/Ми-24В российского производства. Планируется, что поставки должны завершиться в 2024 году.

В августе 2022 года Министерство обороны Чехии сообщило, что США безвозмездно передадут ВВС Чехии еще восемь вертолетов линейки H-1 из состава СВ страны, включая два дополнительных AH-1Z "Вайпер" и шесть UH-1Y "Веном". Таким образом, на вооружении ВВС Чехии будет состоять 20 американских машин: 10 многоцелевых UH-1Y "Веном" и 10 ударных AH-1Z "Вайпер".

В реализации покупки также участвуют чешские компании LOM Praha, VTU, Ray Service, Aero Vodochody и VR Group. LOM Praha обеспечит поддержку вертолетов H-1 на своем новом заводе.

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США
Чехия
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AH-1 Cobra
UH-1 Iroquois
Ми-17
Ми-24
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