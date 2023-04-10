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Военное обозрение

Новый законопроект США направлен на ускорение развертывания новых ядерных технологий и на диверсификацию поставок топлива

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Источник изображения: topwar.ru

Закон об ускорении развертывания универсальных передовых ядерных технологий (ADVANCE) от 2023 года, представленный в Сенат США двухпартийной группой, направлен на поддержку усилий по разработке и внедрению в том числе диверсификации поставок и технологий.

В качестве мер, которые должны осуществить реализацию законопроекта на практике, авторы выделяют регуляторную поддержку развертывания передовых ядерных технологий и содействие перепрофилированию объектов традиционной энергетики.

Вышеупомянутый закон был представлен 30 марта сенаторами Шелли Мур Капито, членом сенатского комитета по окружающей среде и общественным работам (EPW), Томом Карпером и Шелдоном Уайтхаусом.

Этот закон уполномочит Комиссию по ядерному регулированию США (NRC) возглавить международные форумы по разработке правил для усовершенствованных ядерных реакторов, а также создать совместную инициативу министерств торговли и энергетики США для облегчения работы со странами, которые стремятся развивать передовые ядерно-энергетические программы.

Чтобы поддержать разработку и внедрение новых технологий, законопроект сократит нормативные расходы для компаний, стремящихся лицензировать передовые реакторные технологии, и потребует от NRC разработать способ, позволяющий «своевременно лицензировать» действующие ядерные объекты. Также будет создана премия для стимулирования успешного внедрения технологий реакторов следующего поколения.

Документ предусматривает сохранение существующих ядерных мощностей за счет модернизации правил, ограничивающих международные инвестиции, и продления на 20 лет действия закона Прайса-Андерсона, закона об ответственности за ядерный ущерб, который предусматривает возмещение убытков для атомных электростанций США. Это не только позволит продолжить работу сегодняшних реакторов, но и обеспечит уверенность в капитальных вложениях в новые ядерные проекты.

Но главным в законе является не это. Американцы собираются активизировать поиски вариантов поставки топлива для его последующего использования на своих ядерных реакторах. Эти шаги позиционируются как диверсификация поставок урана «в условиях современных вызовов».

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Ядерный щит
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