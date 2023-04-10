Американцы назвали способ избежать ядерной войны

FA: в мире растет риск применения ядерного оружия на основании ложных предупреждений

Пока на Украине продолжаются боевые действия, в этом регионе существует реальный риск ядерной эскалации, опасной для всего мира, пишет Foreign Affairs. Но есть одна эффективная форма уменьшения глобальной угрозы.

Как предотвратить катастрофу посредством глобальной системы защиты от ошибок и просчетов

В конце марта российский президент Владимир Путин объявил, что Россия намеревается вернуть в Белоруссию тактическое ядерное оружие малой дальности, в очередной раз подчеркнув ужасающую возможность применения такого оружия в конфликте с Украиной. Между тем, Северная Корея ускоренными темпами осуществляет программу ядерных испытаний, проводя пуски межконтинентальных баллистических ракет, способных наносить удары по территории США. Китай, по всей видимости, существенно расширяет программу ядерных вооружений. Перспективы контроля ядерного оружия выглядят весьма мрачно, поскольку Россия в этом году объявила, что приостанавливает исполнение ряда обязательств в рамках заключенного с Соединенными Штатами договора СНВ-3.

Ввиду этих тревожных событий поиск новых способов не допустить применения ядерного оружия приобретает особую актуальность. Доступных возможностей для снижения ядерной опасности и стратегий, разрабатываемых со времен Карибского кризиса 1962 года, становится все меньше. Трудно себе представить, что сегодня Россия и Соединенные Штаты могут заключить новый договор по ядерному оружию, и что его ратифицирует американский сенат – ведь доверие между Москвой и Вашингтоном на нуле, а двусторонний диалог заморожен. На безудержное ядерное соперничество между двумя странами сегодня накладываются действия Китая, наращивающего свой арсенал, усиливающиеся угрозы со стороны Северной Кореи и Ирана, а также действия Индии и Пакистана по расширению своего ядерного потенциала. Сегодня даже некоторые союзники США задумались о создании собственного ядерного оружия. Сигналы тревоги просто оглушают.

Однако есть одна эффективная форма уменьшения глобальной опасности, которую вполне можно использовать. Речь идет о предотвращении несанкционированного и непреднамеренного применения ядерного оружия. Соединенные Штаты уже начали работу в этом направлении внутри страны в надежде на то, что их примеру последуют другие ядерные державы. Постоянно возрастает опасность применения ядерного оружия на основании ошибочных суждений, ложных предупреждений о нападении и прочих просчетов. Враги Америки, в том числе, негосударственные субъекты, пользуясь быстрым развитием технологий, могут посредством кибератак нарушать работу центров управления ядерным оружием и систем раннего оповещения. А эти системы могут начать отсчет времени до нанесения ответного ядерного удара, и в этом случае у руководителей останутся считанные минуты для принятия решения о том, наносить такой удар или нет.

Чтобы наш мир выжил в новую эпоху ядерного соперничества, каждая обладающая ядерным оружием страна должна усилить меры защиты от киберугроз и от случайного или ошибочного его применения. К счастью, они могут сделать это даже в отсутствие двусторонних и многосторонних договоров. Для этого им надо развивать систему глобальной защиты от ошибок и просчетов. Это система обеспечиваемых самостоятельно каждым членом ядерного клуба гарантий безопасности. Обладание ядерным оружием предполагает большую ответственность, которая должна заставлять такие государства принимать действенные меры во избежание ядерной катастрофы.

Защита американского арсенала

Концепция защиты от ошибок, просчетов и несанкционированного применения ядерного оружия возникла в 1950-е годы, и тогда в ней главное внимание уделялось стратегическим ядерным бомбардировщикам. Позже ее стали применять шире, охватив и баллистические ракеты. Но прошло уже 30 лет с тех пор, как Соединенные Штаты в последний раз проводили всесторонний анализ защиты от ошибок и просчетов. В 1990 году министр обороны Дик Чейни назначил в этих целях комиссию под председательством бывшего представителя США при ООН Джин Киркпатрик. Она подготовила список рекомендаций, включив в него 50 с лишним конкретных мер по предотвращению случайного, ошибочного и несанкционированного применения ядерного оружия. С тех пор появились новые факторы, увеличивающие риск ядерного просчета. Это более быстрые и мощные системы доставки, усиление киберугроз, растущая зависимость систем пуска от цифровых технологий, прекращение контактов и общения между ядерными противниками, сокращение времени на принятие решений, которое имеется в распоряжении у руководителей ядерных держав, и новые военные вызовы, связанные с развитием и совершенствованием ядерных систем.

Вашингтон осознает необходимость противодействия этим усиливающимся угрозам. По рекомендации комитетов по делам вооруженных сил палаты представителей и сената, законодатели включили в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону от 2022 года положение, обязывающее министра обороны "обеспечивать проведение независимого обзора безопасности, защищенности и надежности" систем ядерного оружия. Такая санкция конгресса дала Белому Дому редкую возможность для развития системы защиты ядерного оружия от ошибок. Администрация Байдена также относит ядерную безопасность к числу приоритетных задач. В своем обзоре состава и количества ядерного оружия, опубликованном в октябре 2022 года, она обязалась провести анализ защиты от ошибок. Администрация поручила проведение этой работы исследовательскому центру RAND Corporation и некоммерческой организации MITRE Corporation под руководством министерства обороны.

У американского обзора протоколов защиты от ошибок должна быть более обширная цель: уменьшить, а по возможности и устранить риск ошибочного применения ядерного оружия. В частности, в анализе необходимо изложить меры по недопущению применения ядерного оружия в результате случайности, просчета, ложного оповещения, терроризма или целенаправленных действий психически неуравновешенного руководителя. В обзоре следует проанализировать, как государства могут совершенствовать технологии, процедуры и меры, имеющие отношение к ядерному арсеналу, сохраняя при этом необходимый уровень управления силами сдерживания. Например, в таком обзоре можно предложить систему, позволяющую уничтожать ядерный заряд и систему его доставки в период после пуска до поражения цели. Это необходимо на тот случай, если пуск произведен по ошибке. В обзоре также следует предложить новые указания, которыми должен руководствоваться президент при принятии решения на применение ядерного оружия, в том числе, уточняющие консультации с соответствующими руководителями из исполнительной ветви власти и из конгресса, когда позволяет время. Важно и другое. Американские меры обеспечения безопасности должны выйти за рамки обзора состава и количества ядерного оружия, и в них следует включить регулярные обзоры, проводимые, скажем, раз в пять лет, чтобы можно было принять во внимание и учесть быстро меняющиеся технологические и политические реалии.

Американский обзор мер защиты от ошибок и просчетов был проведен в чрезвычайно важное время. Заканчивалась холодная война, стремительно появлялись все новые технологии. Новые меры защиты были остро необходимы, и обзор привел к важным усовершенствованиям американской безопасности, включая шаги по усилению механизмов защиты от ошибочных пусков ядерных баллистических ракет. Прошло 30 лет, кибервойны получили мощное развитие, начинается новая и очень опасная ядерная эпоха. В этих условиях обзор мер защиты от ошибок и просчетов становится еще более актуальным для США. В условиях, когда расторгаются соглашения о контроле вооружений и разрушаются глобальные и региональные механизмы безопасности, такой анализ очень важен для уменьшения ядерной опасности. Другие ядерные державы должны предпринять собственные параллельные шаги.

Безопасный ядерный клуб

В нынешнюю опасную эпоху каждое ядерное государство должно быть крайне заинтересовано в использовании всех доступных средств для того, чтобы ошибка или нарушение требований безопасности не привели к катастрофе. Те опасные и потенциально смертоносные тенденции, которые заставили Вашингтон провести обзор защиты от ошибок, наверняка существуют и в других ядерных государствах. И пусть такие меры совсем недавно включили в процесс ядерного планирования, необходимость в частых обзорах защиты от ошибок и просчетов как никогда сильна. Если таких периодических обзоров не будет у некоторых членов ядерного клуба, опасность и риск усилятся для всех.

Поскольку ядерная авария, диверсия или ужасный просчет наверняка будут иметь глобальные последствия, все страны, обладающие ядерным оружием, должны проводить собственные внутренние обзоры соблюдения протоколов защиты от ошибок. По завершении таких обзоров их рассекреченные части можно передавать для ознакомления другим ядерным державам. Пять признанных ядерных держав, участвующих в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), а это Китай, Франция, Россия, Британия и Соединенные Штаты, могут передавать друг другу рассекреченные обзоры в рамках процесса Р5. Это форум, объединяющий ядерные державы и дающий им возможность обсуждать свои обязательства по ДНЯО. Другие ядерные государства, такие как Индия и Пакистан, могут сделать вывод, что в их интересах присоединиться к данному процессу.

Соединенные Штаты могут содействовать международному сотрудничеству в рамках собственных обзоров защиты от ошибок и просчетов. Например, они могут призвать остальные ядерные государства во взаимодействии с американским правительством установить правила действий по защите своих ядерных арсеналов от кибератак. Америка может также установить четкие красные линии, запретив кибератаки на важнейшие объекты ядерной инфраструктуры, такие как системы раннего оповещения и управления. США также должны потребовать создания совместного центра ядерных держав, а возможно, и членов НАТО, для обмена данными, поступающими от систем раннего оповещения, а также для уведомления о ракетных пусках. Такая мера чрезвычайно важна для недопущения ошибочного ответного пуска.

Нынешняя геополитическая напряженность не должна мешать такому диалогу. После начала военной операции на Украине Россия делает безответственные заявления о своей готовности применить ядерное оружие. Многие западные страны по вполне понятным причинам не желают вступать в диалог с Москвой. Но российское государство, как и любая другая ядерная держава, должно быть заинтересовано в безопасности и надежности собственного арсенала, равно как и арсеналов других обладателей ядерного оружия. В прошлом Москва и Вашингтон обсуждали этот вопрос. Конечно, такие дискуссии велись во времена холодной войны, но и совсем недавно, в июне 2021 года Россия и Соединенные Штаты наладили двусторонний диалог о стратегической стабильности. В ходе этого диалога стороны обязались заложить основы для будущих мер по контролю вооружений и уменьшению рисков. Шансов на то, что Россия будет действовать в увязке с США и другими ядерными государствами, сегодня мало, и тем не менее, можно себе представить, что Москва будет содействовать уменьшению глобальной ядерной опасности, проводя собственные и очень серьезные обзоры защиты ядерного оружия от ошибок и просчетов. Того же можно ждать и от Пекина. Если такие обзоры будут проводиться параллельно диалогу между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН, ядерные державы смогут выдвинуть собственные предложения о двусторонних и многосторонних мерах по снижению рисков.

Чтобы добиться значимых успехов, общие усилия по обеспечению мер безопасности должны найти поддержку и одобрение на международных форумах. В мае в Хиросиме должна состояться встреча G-7, и она даст важную возможность для решения этого вопроса. Например, Франция, Британия и США могут выступить с совместным заявлением, обязавшись проводить собственные внутренние обзоры защиты от ошибок и просчетов и поддержав диалог о ядерных угрозах. Это откроет двери для уменьшения рисков всем ядерным державам, включая Россию и Китай. В свою очередь, неядерные члены G-7, такие как Канада, Германия, Италия и Япония, заинтересованы в глобальной защите от ошибок и просчетов и могут поддержать такую инициативу.

Мир не может ждать

Пока на Украине продолжаются боевые действия, существует реальный риск ядерной эскалации в этом регионе. Самым эффективным и надежным решением для уменьшения такого риска станет достигнутое на основе переговоров прекращение огня. Тогда конфликт перейдет с полей сражений в комнаты для переговоров. Но такой прорыв возможен лишь в том случае, если Киев и Москва решат, что это в их интересах. Российское руководство должно признать, что хотя Москва может разрушить Украину, ей не под силу овладеть этой страной или мирно оккупировать ее. Украинские лидеры должны быть уверены, что они смогут защитить территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины от любой будущей российской агрессии.

Сегодня уже ясно, что расчет девяти ядерных государств на ядерное оружие как на средство сдерживания и устрашения создает угрозу будущему человечества.Срочно необходим новый механизм глобальной безопасности. Безусловно, самой надежной мерой защиты от ошибок и просчетов станет полное уничтожение ядерного оружия раз и навсегда. Но такой исторический шаг в обозримой перспективе невозможен из-за нарастающей напряженности между великими державами и ослабления режима контроля вооружений. Сейчас более вероятно, что запасы ядерного оружия в мире в предстоящие году будут существенно увеличены. Но даже если цель разоружения недостижима, ядерные государства могут многое сделать для недопущения возможной катастрофы. Мир не может себе позволить дожидаться более спокойных времен, чтобы снизить риски применения ядерного оружия.

Эрнест Мониз

Сэм Нанн