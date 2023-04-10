Турецкая бронетехника демонстрирует свою беспомощность на Украине

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"Дорога смерти" с брошенными бронеавтомобилями Kirpi турецкого производства появилась в районе " Артемовска (Бахмута). На ней замечено большое количество различной техники.

Например, поврежденные огнем российских воинов-освободителей джипы, использовавшиеся для передвижения боевиками вооруженных формирований киевского марионеточного режима.

Как отмечает "РГ: русское оружие", Также в грязи застыли несколько специальных транспортных средств, изготовленных измирской компанией BMC.

По внешнему облику трудно понять, по какой причине их бросили, возможно, подбили или они просто завязли в непролазной грязи, либо получили какие-то повреждения.

Мы уже писали, что Kirpi, как и другие машины класса MRAP, изготовленные в западных государствах, плохо приспособлены к условиям эксплуатации в украинских условиях.

Они тяжелые - их масса достигает 16000 кг, а колесная формула - 4х4. Бронетранспортеры оптимизировали для выполнения патрульных задач, чем они и занимались, например, в Сирии. Такие броневики способны перевозить до четырнадцати человек.

Мощность дизельного двигателя составляет 370 л.с. Максимальная скорость по хорошим дорогам - до 100 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км. В качестве вооружения применяются 12,7-мм или 7,62-мм пулеметы. Всего сообщалось о возможной поставке 200 единиц. Ранее уже случались потери таких машин, как оказалось, у них не только плохая проходимость, но и склонность к возгоранию при попадании противотанковых боеприпасов.