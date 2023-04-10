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РИА Новости

Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

"Военная мысль": Россия создаст противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россия продолжает работы по созданию комплексов противоспутниковй борьбы — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой и самолета с боевым лазером на базе Ил-76, следует из публикации издаваемого Минобороны журнала "Военная мысль".

"Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолета Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет", — отмечается в материале.

Последний раз официально о ведущихся работах по созданию противоспутникового ракетного комплекса авиационного базирования в открытой печати говорилось в 2009 году. Тогда главком ВВС заявил, что "система реанимируется" для решения задач противоспутниковой обороны. В 2018 году в интернете распространились сделанные споттером в Подмосковье фотографии самолета-носителя на базе МиГ-31 с неизвестной ракетой черного цвета под фюзеляжем. Снаряд в нескольких профильных изданиях расценили как макет противоспутникового боеприпаса.

Согласно данным открытых источников, разработка нового комплекса авиационного базирования, предназначенного для поражения низкоорбитальных космических аппаратов, идет на основе имеющегося обширного научно-технического задела и вновь разрабатываемых технологий. Работы по подобной системе на базе самолета-носителя МиГ-31Д и ракеты 79М6 "Контакт" велись еще в советское время с 1984 года.

Самолет носитель лазерного оружия А-60 на базе транспортного самолета Ил-76МД также начал создаваться в СССР, первый полет летающая лаборатория А-60 совершила в 1981 году. По данным открытых источников, самолет должен был нести на борту мегаваттный боевой лазер для поражения низколетящих спутников.

В 2016 году занимавший тогда должность замминистра обороны России Юрий Борисов заявил, что развитие комплекса А-60 продвигается. Последний раз официально проект так называемого лазерного самолета упоминался в 2020 году — тогда ТНТК им. Бериева выпустило патент на разрабатываемый самолет-носитель боевой лазерной системы. В том числе появилась информация о компьютерной модели самолета на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А.

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Страны
Россия
Продукция
А-60
Ил-476
Ил-76
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МиГ-31
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Минoбороны РФ
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