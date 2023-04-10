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В США раскрыли индекс модернизированного B-52

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Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger

Американский стратегический бомбардировщик B-52H после установки новых двигателей и модернизации оборудования получит индекс B-52J. Об этом пишет журнал Air & Space Forces со ссылкой на бюджетные документы Военно-воздушных сил (ВВС) США на 2024 финансовый год.

«Любой самолет B-52H, модифицированный новыми коммерческими двигателями и связанными с ними подсистемами, обозначается как B-52J», — говорится в документах.

Модернизированные самолеты оснастят турбовентиляторными двигателями Rolls-Royce BR700, которые получили военное обозначение F130. Также бомбардировщики получат новый радар, оборудование связи и навигации. Это позволит сохранить боеспособность B-52 до 2050-х годов.

Базовая версия B-52 совершила первый полет в 1952 году, а в 1960 году началось производство B-52H с новыми двигателями. Самолет может нести до 32 тонн бомб и ракет.

В марте стало известно, что ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). B-52H осуществил пуск боеприпаса у побережья южной части американского штата Калифорния.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Rolls-Royce
Проекты
ГЗЛА
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