Президент Бразилии раскритиковал США и ЕС за нежелание искать мирное решение по Украине

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что Россия и Украина нуждаются в том, чтобы их пригласили к переговорам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал действия США и ЕС в ситуации с конфликтом на Украине. По его мнению, Вашингтон и Брюссель должны были сразу же заняться поисками мира, а не втягиваться в военные действия.

"Мы полагаем, что развитые страны, в особенности ЕС и США, не должны были с готовностью вступать в войну так скоро, не уделив прежде достаточно времени для переговоров. А вести мирные переговоры очень непросто", - сказал он в четверг в ходе пресс-завтрака. Он также подчеркнул, что Бразилиа выступает "за территориальную целостность всех государств" и не поддерживает проведение Москвой специальной военной операции.

По его мнению, чтобы начать мирные переговоры, "требуется смелость". "Кто-то со стороны должен помочь. И я уверен, что и Украина, и Россия ждут, что кто-то со стороны пригласит их к переговорам", - сказал он.

Ранее Лула да Силва заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Бразилии отметил, что Китай может сыграть важную роль в переговорном процессе по ситуации на Украине.

"Почему я хочу обсудить [ситуацию на Украине] с Си Цзиньпином? Потому что считаю, что экономическое, военное, политическое значение Китая и отношения Китая с Россией наряду с разногласиями Китая с США создают необычайный потенциал для того, чтобы Китай выступил переговорщиком", - сказал глава государства, который на следующей неделе должен отправиться с визитом в КНР.

Лула да Силва вновь напомнил о своей инициативе создания группы стран, не вовлеченных напрямую в конфликт на Украине, в целях поиска его мирного разрешения. "Считаю, что Китай и Бразилия обладают весом. Думаю, что принять участие могли бы Индонезия и Индия", - добавил он.

В пятницу МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. В опубликованном документе Китай назвал диалог и переговоры "единственным путем для урегулирования кризиса на Украине" и призвал все стороны поддерживать Москву и Киев в "движении навстречу друг другу", а также в скорейшем возобновлении прямого диалога. Подчеркивалось, что мировое сообщество должно создавать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.