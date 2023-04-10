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ТАСС

Добровольцев в зоне СВО обучат управлению дроном "Привет-82"

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Российский дрон-камикадзе «Привет-82»
Российский дрон-камикадзе «Привет-82».
Источник изображения: dzen.ru

Обучение пройдет в конце апреля

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Специалисты конструкторского бюро (КБ) "Око" в конце апреля отправятся на линию боевого соприкосновения в зоне спецоперации для проведения обучения российских добровольцев управлению дроном-камикадзе самолетного типа "Привет-82". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в организации.

"Представители добровольческих объединений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях в [зоне] спецоперации, уже закупили несколько партий дронов "Привет-82". Специалисты КБ "Око" будут находиться в зоне СВО для осуществления контроля первых применений, выявления недостатков первой партии аппаратов, а также обучения операторов и остальных задействованных специалистов. Любой дрон, который способен летать на внешнем управлении, требует от оператора особой подготовки", - отметили в КБ "Око".

Отправка новых дронов "Привет-82" для применения в спецоперации запланирована на конец апреля. "В зону СВО будет направлено три партии беспилотных летательных аппаратов, в каждую из которых входит по шесть дронов", - уточнили в организации.

Дальность полета дрона "Привет-82" составляет до 30 км, скорость полета - до 140 км/ч. Полезная нагрузка аппарата - до 5,5 кг. Дрон предназначен для использования в контрбатарейной борьбе и при штурме укрепрайонов. 

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