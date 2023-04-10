Украина закупает 150 польских бронетранспортеров Rosomak и 24 самоходных миномёта Rak

5 апреля 2023 года в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву был подписан протокол о намерениях о сотрудничестве в сфере поставок Украине военной техники польского производства. Сообщается, что в рамках протокола Украине должны быть поставлены 150 колёсных бронетранспортеров Rosomak (8x8), три ротных комплекта (24 боевые машины) самоходных минометов Rak на шасси Rosomak и 100 переносных зенитных ракетных комплексов Piorun, а также должны быть переданы 14 истребителей МиГ-29 из наличия ВВС Польши.

Польский 120-мм самоходный миномёт М120К Rak на шасси бронетранспортёра Rosomak (c) Huta Stalowa Wola

Напомним, что ранее 1 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения польского предприятия Rosomak SA (входящего в состав польского государственного оборонно-промышленного объединения Polska Grupa Zbrojeniowa - PGZ) в Семяновице-Слёнске (Силезское воеводство) заявил, что за день до того был заключен контракт на поставку Украине 100 бронетранспортёров Rosomak производства данного завода. Моравецкий также указал, что финансирование данного контракта будет осуществляться из средств, выделяемых Европейским Союзом и США - видимо, это касается и всех прочих видов вооружения по соглашению от 5 апреля.

Теперь количество БТР Rosomak, планируемых к поставке Украине, выросло до 150. Rosomak является известным бронетранспортером AMV (8x8), производимым в Польше по лицензии финской группы Patria по соглашению 2002 года на бывшем бронетанковом ремонтном заводе Wojskowe Zakłady Mechaniczne (WZM) в Семяновице-Слёнске. В марте 2014 года в честь новой специализации данного предприятия оно было переименовано в Rosomak SA. Всего с 2004 года в Польше было собрано и изготовлено более 900 БТР Rosomak в различных исполнениях (не считая 90, поставленных Польше непосредственно группой Patria), в том числе 55 были поставлены Объединенным Арабским Эмиратам. Министерство национальной обороны Польши к настоящему врмени законтрактовало более 1200 БТР Rosomak, из которых к данному времени получено более 1000 (с машинами финского производства).

Новым в соглашении 5 апреля стало решение о поставке Украине трех ротных комплектов ("огневых модулей") 120-мм самоходных минометов M120K Rak на шасси того же БТР Rosomak. В состав каждого "огневого модуля" входят восемь боевых машин самоходных минометов и четыре машины управления AWD (также на шасси БТР Rosomak), а также три машины три машины подвоза боезапаса AWA на базе польского грузового автомобиля Jelcz 882.53 (8х8) и машина ремонта артиллерийского вооружения AWRU на шасси автомобиля Jelcz P662D.35 (6х6). Самоходные минометы Rak разработаны и производятся с 2016 года входящим в состав того же объединения PGZ предприятием Huta Stalowa Wola SA (HSW) в Сталова-Воля, шасси поставляется заводом Rosomak. Автоматизированный казнозарядный 120-мм миномет MAHSW комплекса Rak c длиной ствола 25 калибров размещен во вращающейся башне, дальность стрельбы современными боеприпасами достигает 10 км, а активно-реактивной миной - 12 км. Возимый боекомплект 46 выстрелов. К настоящему времени для Войска Польского заказаны 15 огневых модулей Rak (суммарно 120 самоходных минометов и 60 машин управления), входящих в состав механизированных батальонов, плюс два учебных самоходных миномета. На 2022 год были поставлены 10 огневых модулей и обе учебные системы. Украина станет первым иностранным заказчиком миномётов Rak.

Закупка Украиной 100 ПЗРК Piorun производства входящего в состав PGZ предприятия ZM Mesko SA основывается на, как заявляется, хороших результатах применения этих комплексов в боевых действиях против российской авиации вооруженными силами Украины, ранее в 2022 году получивших партии ПЗРК Piorun из наличия Войска Польского в порядке военной помощи.