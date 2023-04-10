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ИноСМИ

Польша паникует и требует разместить у себя ядерное оружие

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Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М
Тактико-специальное учение ОТРК Искандер-М.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Морозов

Myśl Polska: в Польше не понимают всю пагубность желания иметь ядерное оружие

Варшава стремится заполучить ядерное оружие, пишет Myśl Polska. Обосновывается это тем, что Москва предоставит его Минску, а значит, это угроза для Польши. Раздувается паника. Однако владение таким оружием было бы очень рискованным для самих поляков, уверен автор статьи.

Сильвия Горлицкая

В последнее время все чаще звучит тема включения Польши в программу Nuclear Sharing, в рамках которой она получила бы возможность иметь атомное оружие. Власти страны обосновывают такие стремления тем, что к июлю 2023 года Минск получит от Российской Федерации ядерное оружие.

Проблема в том, что поляки не различают тактическое и стратегическое оружие и не понимают сути договоренностей, по которым бывшие сателлиты СССР, принятые в НАТО в 90-е годы XXвека, не могут участвовать в вышеупомянутом проекте.

Мифическая атомная угроза из Белоруссии

Переговоры между польским правительством и Вашингтоном состоялись, но американская сторона опровергает информацию о том, что якобы обсуждение определенных вопросов продолжается. Стоит заметить, что оружие, которое должно появиться на территории Беларуси – это всего лишь тактические ядерными боеприпасы, задачей которых является уничтожение отдельных целей на относительно небольшой территории. Иными словами, тактическое ядерное оружие не используется для уничтожения целых городов, как считает большинство дезинформированных польских граждан.

Для несения боеприпаса будут использоваться ракеты типа "Искандер". Между тем, у нас раздувается паника, будто бы Россия тем самым готовится к тотальному ядерному удару по Польше. Таким образом нас убеждают в необходимости получить от Вашингтона ядерные средства обороны. Американская сторона подходит к этой теме с осторожностью. За это следует быть чрезвычайно благодарным нашим партнерам, поскольку, зная психологическое устроение наших компрадорских элит, владение Польшей таким оружием было бы очень рискованным для самих поляков.

Натовский фланг – это не суверенное государство

Варшава в то же время демонстрирует желание вооружить атомным оружием еще и Киев – вопреки всем ранее подписанным соглашениям на линии НАТО – Россия. После провозглашения Украиной независимости 24 августа 1991 года на ее территории находилось 176 межконтинентальных баллистических ракет и около трех тысяч тактических ядерных ракет. Высказывающие такие желания забывают об инфраструктуре и носителях ядерных зарядов, которые необходимы для организации эффективной защиты: кроме самого оружия, то есть ракет или бомб необходимо иметь соответствующие носители; пусковые установки или самолеты, способные их перемещать и запускать.

При этом стоит напомнить, что РП имеет противоракетную базу в Редзикове. Поскольку этот противоракетный щит используется для наведения, это явный сигнал, что мы являемся всего лишь натовский флангом, а не серьезным государством. Кроме того, путем постоянного провоцирования Москвы и навязчивыми, буквально маниакальными усилиями по эскалации конфликта на Украине мы усиленно напрашиваемся не только на то, чтобы стать целью конвенционального ракетного удара, но и на официальное включение нашего государства в список участников военного конфликта.

Киношный вестерн и суровая реальность

Вопрос в том, готовы ли мы, будучи наиболее разоруженным и, как следствие, некомпетентным в военном отношении обществом в Европе к столкновению с мировой державой? Сейчас поднимается тема возобновления обучения польской молодежи обращению с оружием. В области практической подготовки к вооруженному конфликту у нас был значительный перерыв, поэтому польская молодежь черпает свои представления об армии в мире компьютерных игр и потому психологически не готова к такого рода испытаниям. Сейчас, когда военная подготовка начинает вестись в атмосфере русофобии и настойчивых призывов к "походу на москаля", а не в условиях, когда подчеркивался сугубо оборонительный характер занятий, как это было в ПНР, последствия таких "тренингов" могут быть плачевными.

Мы воспитываем людей, которые будут воспринимать столкновение с врагом в духе вестерна. Для блага гражданского населения, которое одурманивают мечтами о победоносной войне против России при туманных гарантиях НАТО и Вашингтона, Польше лучше было бы ограничиться одним противоракетным щитом и обойтись без ядерного арсенала. Безусловно желательным является прекращение конфликта на Украине и его эскалации. Суждения автора вызваны действительно гуманным и эмпатическим его отношением к человеческой жизни. Независимо от того, как мы относимся к киевской власти, простым украинцам нужно сочувствовать, а полякам желать, чтобы они не ощутили на себе, что такое настоящий конфликт, за участие в котором приходится расплачиваться собственной кровью.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
Проекты
NATO
ИТ
Ядерный щит
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