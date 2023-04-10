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ТАСС

Министр обороны Эстонии допустил закупку снарядов для Украины за пределами ЕС

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Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Ханно Певкур сообщил, что для компенсации поставок неевропейских боеприпасов из фонда мира ЕС государствам объединения придется организовать отдельный тендер

ВИЛЬНЮС, 6 апреля. /ТАСС/. Странам Евросоюза следует рассмотреть возможность закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы, чтобы обеспечить Киев необходимым количеством снарядов в сжатые сроки. Об этом в четверг заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Postimees.

"Первично целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, а Украине нужен миллион снарядов, то нам не следует исключать возможность их закупки за пределами Европы. Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей", - отметил глава эстонского оборонного ведомства.

Певкур уточнил, что для компенсации поставок неевропейских боеприпасов из фонда мира ЕС государствам объединения придется организовать отдельный тендер. По его словам, в настоящий момент организацию тендера обсуждают Франция и Германия.

Ранее страны ЕС утвердили план по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев, на что будет выделено €2 млрд. Параллельно Европейское оборонное агентство распространило заявление о том, что 17 государств ЕС и Норвегия составили проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов. 

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Германия
Норвегия
Украина
Франция
Эстония
Проекты
Евросоюз
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