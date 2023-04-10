Министр обороны Эстонии допустил закупку снарядов для Украины за пределами ЕС

Ханно Певкур сообщил, что для компенсации поставок неевропейских боеприпасов из фонда мира ЕС государствам объединения придется организовать отдельный тендер

ВИЛЬНЮС, 6 апреля. /ТАСС/. Странам Евросоюза следует рассмотреть возможность закупки боеприпасов для Украины за пределами Европы, чтобы обеспечить Киев необходимым количеством снарядов в сжатые сроки. Об этом в четверг заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Postimees.

"Первично целью было поддержать и усилить возможности европейских производителей. Но, в принципе, если европейские производители скажут, что за год не успеют произвести снаряды, а Украине нужен миллион снарядов, то нам не следует исключать возможность их закупки за пределами Европы. Вопрос в скорости. Часть снарядов в любом случае поступит из Европы, от европейских производителей", - отметил глава эстонского оборонного ведомства.

Певкур уточнил, что для компенсации поставок неевропейских боеприпасов из фонда мира ЕС государствам объединения придется организовать отдельный тендер. По его словам, в настоящий момент организацию тендера обсуждают Франция и Германия.

Ранее страны ЕС утвердили план по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев, на что будет выделено €2 млрд. Параллельно Европейское оборонное агентство распространило заявление о том, что 17 государств ЕС и Норвегия составили проект совместных закупок боеприпасов для поставок на Украину и восстановления собственных запасов.