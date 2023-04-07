«Миротворческая миссия», как новый этап войны коллективного Запада с Россией.

На информационном фоне резонансного теракта в петербургском кафе, сопровождавшегося гибелью известного блогера и военкора Владлена Татарского и многочисленными пострадавшими, на второй план отошла тема ввода на Украину так называемой «миротворческой миссии». Напомним, что данный вопрос был вынесен на высокий политический уровень вместе с заявлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступил в эфире радио Kossuth. «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа», — сказал Орбан.

Естественно, что комментарии со стороны политиков, политологов и экспертов не заставили себя ждать. Член Совета Федерации Федерального Собрания России Сергей Цеков считает, что появление на Украине «миротворцев» из стран Запада может означать начало мировой войны между военным блоком НАТО и Россией. По его словам, в США понимают, что речь идет вовсе не о миротворческой миссии, а о войне с Россией.

Своё мнение по этому поводу высказал представителям ФАН политолог Владимир Корнилов. «Иностранные войска уже находятся на территории Украины: наёмники, инструктора. Ранее власти Великобритании официально заявляли, что украинских военных готовят специалисты САС. Это не секрет, все об этом знают. Официальное введение войск изменит многое. Это будет значить вступление стран Европы в прямое противостояние с Россией», – подчеркнул Корнилов.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос размещения миротворцев из Евросоюза на Украине «потенциально очень опасной темой». Также он признал важным заявление премьер-министра Венгрии Орбана, и отметил, что российские власти обратили на него внимание. «Если речь идёт уже о серьёзных каких-то переговорах, то это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение», – сказал Песков.

Как видим, все пришли к единому мнению. О том, что на Украине вовсю уже идёт военное противостояние России и сил НАТО, знали все, но официально в этом никто не спешил признаваться. Сейчас же, судя по словам Орбана, коллективный Запад, ощущая недостаточность своих запасов вооружения для помощи Украине, переходит в состояние готовности для решения вопроса о вводе многонациональных сил (под видом «миротворцев») в «незалежную». То есть, по факту, Запад готов к обсуждению вопроса о начале полномасштабной войны с Россией. В том, что последствия этого противостояния будут более чем серьёзные, не сомневается никто (разумеется, в среде здравомыслящих людей).

При этом некоторые политики и государственные чиновники указывают на существующие в международном праве юридические препятствия для маскировки нелегитимности действий «европейских лидеров». Так, например, Дмитрий Песков напомнил, что ввод миротворцев в зону конфликта на практике применяется в случае согласия обеих сторон. В то же время Сергей Цеков добавил, что направление миротворцев в тот или иной регион мира возможно только в случае одобрения Совбезом ООН. Но все, конечно же, понимают, что данные требования весьма условны, тем более что с получением согласия от одной из сторон конфликта проблем у ЕС (НАТО) не будет априори. Со своей стороны об эфемерности обязательного соблюдения международного права в нынешних условиях недавно напомнил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В своём комментарии для австрийской Der Standard он заявил, что события на Украине показали готовность Евросоюза, в случае необходимости, «нарушать табу». По его словам, с начала российской спецоперации на Украине Евросоюз «показал, что знает, что поставлено на карту». «И что он готов нарушать табу, когда это необходимо», — похвастал Боррель. В данном контексте слова еврочиновника можно расценивать как уже согласованную позицию коллективного Запада относительно начавшегося председательства России в Совбезе ООН.

Кстати, после заявления пресс-секретаря президента США Карин Жан-Пьер об отсутствии оснований для лишения России членства в Совете безопасности ООН, в Польше и на Украине началась самая настоящая истерика. Зеленский поспешил обозвать Россию «государством-террористом» (кто бы говорил!), а её апрельское председательство в СБ ООН – свидетельством «банкротства» международного института, после чего потребовал его реформирования. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Polskie Radio 24 заявил, что председательство России в СБ ООН препятствует попыткам изолировать Москву. По его словам, Польша предпримет попытки помешать России влиять на другие страны.

В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале предупредил, что попытки спровоцировать Россию, когда она будет выполнять функции председателя в Совбезе ООН, обречены на провал. «Любые попытки нас спровоцировать заранее обречены на провал. В отличие от наших бывших западных партнеров, мы на международной арене играем честно и не продвигаем двойные стандарты», — написал Полянский.

Таким образом, становится очевидным, что пока в СБ ООН «рулит» Россия протащить через неё решение о развёртывании «миротворцев» на Украине западным «непартнёрам» не удастся. Следовательно, мы рискуем стать свидетелями, как коллективный Запад в очередной раз своими действиями будет дискредитировать ООН, как международный институт, призванный быть «несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности».

Отвлекаясь от политических и юридических коллизий в реализации идеи о вводе на Украину «миротворческой миссии» или других контингентов войск (ЕС или НАТО), следует отметить, что само поднятие этой темы является ещё одним свидетельством незрелости и некомпетентности европейских политиков, их полной зависимости от мнения хозяев Белого дома.

Всерьёз задумываясь о «форме войска некого миротворческого типа», которое якобы предстоит ввести в зону СВО, европейские функционеры в упор не замечают очевидного – граждане их государств не готовы к войне и не хотят воевать. В Польше, Германии, Франции, Италии, Чехии и Словакии, даже в Великобритании – проходят многотысячные митинги европейцев, недовольных падением уровня жизни, исчезающими гарантиями соцзащиты и безопасности, вследствие деятельности своих руководителей и правительств. Объединяет их, по большому счёту, одно – нежелание платить за Украину. А с другой стороны, Россия уже доказала, что способна противостоять коллективному Западу, так же, как в 1941-1945 годах смогла выстоять против фашистской Европы (кстати, составы стран тогда и сейчас почти совпадают). Так может, стоит задуматься престарелому поклоннику европейских нетрадиционных ценностей Боррелю и ему подобным, что лучше не нарушать табу, а строго следовать уставу ООН?

(Для справки: Табу — строгий запрет на совершение какого-либо действия, основанный на вере в то, что подобное действие является либо священным, либо несущим проклятие для обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания).

Владимир Вуячич