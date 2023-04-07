Ростех откроет в Перми центр подготовки многопрофильных специалистов для авиастроения

Ростех откроет в Перми новейший производственно-учебный центр (ПУЦ), где будут готовить две тысячи мультиквалифицированных рабочих ежегодно. Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков.

В Пермском крае расположены девять предприятий Ростеха, на которых трудится свыше 30 тысяч человек. Почти 20 тысяч из них – представители производственных рабочих профессий. В связи с ростом производственных программ к 2030 году число сотрудников должно вырасти не менее чем на 50%. Самые востребованные рабочие профессии сегодня – это токари, фрезеровщики, в том числе работающие на станках с ЧПУ, наладчики станков с ЧПУ, слесари-электромонтажники и слесари механосборочных работ.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что промышленные предприятия региона решают важнейшие задачи федерального значения.

«Они активно развиваются: в ближайшие годы при поддержке Федерации собственники планируют инвестировать в техническое перевооружение оборонно-промышленных предприятий порядка 250 млрд рублей. Поэтому потребность предприятий в кадрах продолжает расти, а по некоторым направлениям в ближайшие годы спрос на специалистов увеличится в два-три раза. Мы осознаем важность обеспечения промышленников квалифицированным персоналом, поэтому со своей стороны оказываем нашим предприятиям всестороннюю помощь в решении этого вопроса. В сотрудничестве с ними наши учебные заведения создают образовательные программы непосредственно под задачи производств. В обучении специалистов мы придерживаемся практико-ориентированного, дуального подхода, реализуем федеральный проект «Профессионалитет», совместно с компаниями постоянно работаем над улучшением материально-технической базы для обучения – это лишь часть того, что мы делаем. Уверен, что создание производственно-учебного центра Ростеха станет еще одним важным шагом к достижению нашей общей цели», – подчеркнул губернатор.

В основу проекта заложен зарубежный опыт практико-ориентированного обучения. Производственно-учебный центр будет оснащен технологическим оборудованием, аналогичным тому, что используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. Таким образом ученики в процессе обучения будут включаться в процессы изготовления настоящей серийной продукции. Только 30% учебного времени студенты будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.

«Программа развития авиатранспортной отрасли ставит перед нами большой объем задач. До 2030 года предприятия Ростеха должны поставить стране более 500 самолетов, не менее 750 вертолетов, почти 5 тыс. авиационных двигателей. С ростом объемов производства растет потребность в рабочих и инженерных кадрах. Отмечу, что авиастроение – одна из самых высокотехнологичных отраслей, что диктует очень высокие требования к подготовке новых специалистов. По сути, нам нужны не просто рабочие, а мультиспециалисты, обладающие навыками работы не менее чем по пяти профессиям и максимально готовые после окончания учебы к решению реальных производственных задач. Здесь, в Перми, мы планируем готовить 2 тысячи таких специалистов ежегодно. Аналогичные проекты уже реализуются в Уфе, Москве, готовится проект в Казани», – прокомментировал индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков.

На мощностях ПУЦ будет вестись как профессиональная подготовка рабочих (мультиспециалистов) с нуля, так и работа по повышению квалификации и переподготовке действующего персонала, а также по обучению наставников на производстве. Для целевиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в центре предусмотрены корпоративные стипендии, размер которых зависит от результатов промежуточной аттестации и может достигать 14 тыс. рублей в месяц. По итогам обучения студенты получат гарантированное трудоустройство на предприятиях Ростеха, а собственные работники – возможность карьерного роста.

«В «ОДК-Пермские моторы» начато серийное производство двигателя ПД-14 для российского среднемагистрального самолета МС-21-310. К 2030 году ежегодный объем производства самолетов МС-21 в России должен составить 72 штуки, и следует выйти на выпуск в 160 двигателей ПД-14 ежегодно. Это прекрасная новость для большого количества молодых людей, которые выбирают себе будущее. Популярность профессий часто меняется: менеджеры, юристы, экономисты, бухгалтеры. Однако время показало, что постоянно высокой остается востребованность в высококвалифицированных рабочих, труд которых достойно оплачивается. Особенно сейчас, когда у нас масштабные цели на десятилетия вперед», – сказал генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Вадим Бадеха.

Первый ПУЦ авиационного комплекса Ростеха был открыт в Уфе на базе ОДК-УМПО в 2019 году. Сегодня обучение в центре проходят более чем 1600 слушателей, из которых 985 – студенты. Похожий проект в 2021 году был запущен в столице совместно с департаментом образования и науки города Москвы. В этом году в московские колледжи наберут 1,7 тыс. студентов-целевиков.