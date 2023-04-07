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Ростех

Ростех начал оценивать качество деталей авиадвигателей с помощью нейросетей

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Авиадвигатель
Авиадвигатель.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха внедрила новый способ люминесцентного контроля качества деталей авиационных двигателей с применением машинного зрения и нейросетевых технологий. Инновация рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» также позволила автоматизировать процесс оценки качества лопаток силовых установок и включает в себя использование передовых алгоритмов обработки изображений.

Новый способ автоматизированного люминесцентного контроля обеспечивает съемку всех поверхностей детали, поиск дефектов, расчет их геометрических характеристик, классификацию и определение годности изделия согласно нормативной документации. Данный способ позволяет выявлять все типы дефектов, в том числе трещины, корольки, спаи и др. Применение этого метода контроля в технологическом производственном процессе повышает точность и достоверность получаемых результатов.

Дополнительным эффектом от применения данного способа является формирование «цифрового следа» изготавливаемой продукции, который позволит проводить ретроспективную аналитику производственного процесса с целью его оптимизации.

«Мы активно отрабатываем различные варианты применения машинного зрения именно для контроля качества продукции. Использование алгоритмов обработки изображений и нейросетевых технологий прошло проверку и доработку на специально созданном опытном стенде. Применение технологии машинного зрения на нашем производстве кратно увеличивает пропускную способность участка контроля и снижает требования к персоналу», – отметил директор по информационным технологиям «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

За эту разработку «ОДК-Сатурн» отмечен золотой медалью Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023». Также в копилке рыбинских моторостроителей – бронзовая награда. Авторы проектов – Евгений Алексеев, Александр Сорокин, Алексей Ломанов, Валерий Корнейчук, Дмитрий Котляр, Евгений Медведев, Александр Каленов, Иван Кривденко. Международная федерация ассоциаций изобретателей (IFIA) отметила заслуги руководителя направления по работе с интеллектуальной собственностью предприятия «ОДК-Сатурн» Дениса Пиотуха.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха удостоена наивысшей награды Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» – Гран-при «Золотой Архимед». Приз присужден за комплекс передовых запатентованных инновационных решений во всех основных сегментах двигателестроения.

Всего Объединенная двигателестроительная корпорация удостоена 11 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых. О признании инноваций ОДК на международном уровне свидетельствуют главный приз – Гран-при салона «Золотой Архимед» и специальная награда Всемирной ассоциации изобретательства и интеллектуальной собственности (WIIPA) за разработку филиала корпорации – НИИД.

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