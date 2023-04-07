Бахрейн между Эр-Риядом и Тегераном, с оглядкой на Вашингтон

Страна покупает у США новые истребители и модернизирует уже приобретенные

Военно-воздушные силы Бахрейна стали первыми заказчиками и получателями американских истребителей F-16V нового производства.

В конце 2017 года Бахрейн подписал соглашение с США по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) о закупке 16 истребителей Lockheed Martin F-16V (десяти одноместных F-16C и шести двухместных F-16D) Block 70 новой постройки (c опционом еще на три). А также о модернизации по этому варианту 20 наличных истребителей Lockheed Martin F-16C/D (16 одноместных и четырех двухместных) Block 40 ВВС Бахрейна (из 22 полученных с 1990 по 2001 год).

Первоначально Бахрейн вел переговоры о приобретении 19 машин F-16V, что было отражено в выпущенном в сентябре 2017 года уведомлении Агентства Министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA). Однако в итоге соглашение было заключено на 16 самолетов.

Сообщается, что данный истребитель еще будет проходить летные испытания и поставки в Бахрейн начнутся только в начале 2024 года. Все 16 самолетов новой постройки будут поставлены Бахрейну в 2024–2025 годах – то есть с опозданием примерно на год по сравнению с контрактными сроками. Это связано с затягиванием освоения производства F-16 на предприятии в Гринвилле.

К настоящему времени корпорация Lockheed Martin имеет твердые контракты на поставку по линии FMS всего 127 самолетов F-16V Block 70/72 новой постройки в интересах ближневосточных заказчиков. Включая 15 самолетов для Бахрейна (без учета первого переданного F-16D) и 24 машины для Марокко (Block 72). В стадии оформления через механизм FMS находятся контракты на поставку 12 истребителей F-16V Block 70 в Иорданию.

Истребитель F-16V Block 70 является последней версией F-16 и отличается рядом существенных изменений в конструкции, включая усовершенствованный бортовой компьютер, радиолокационную станцию (РЛС) с активной антенной решеткой с электронным сканированием AN/APG-83 корпорации Northrop Grumman, модернизированную кабину пилотов с центральной многофункциональной системой отображения (Center Pedestal Display), новую GPS/инерциальную навигационную систему, канал передачи данных стандарта Link-16, усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систему предотвращения столкновений. Обновление РЛС и электроники позволило расширить возможности применения управляемого вооружения.

В августе 2020 года Министерство обороны США объявило о выдаче Lockheed Martin десятилетнего рамочного предварительного контракта по схеме Indefinite-delivery/indefinite-quantity (IDIQ) по фиксированной цене суммарным объемом 62 млрд долл. на производство истребителей F-16 для поставок на экспорт по линии FMS.

Первой частью данного контракта стал твердый контракт на производство 90 истребителей F-16 на сумму 4,941 млрд долл. со сроком исполнения к 31 декабря 2026 года. Можно предположить, что в указанные 90 самолетов входят 24 машины для Марокко.

Работы по модернизации истребителей F-16 ряда ближневосточных эксплуатантов до уровня F-16V также переносятся на предприятие в Гринвилл с предприятия в Форт-Уорте, как и изготовление соответствующих модернизационных комплектов для работ в странах-заказчиках.

К настоящему времени модернизацию истребителей F-16 прежних выпусков до уровня F-16V Block 70/72 заказали уже упомянутый Бахрейн (модернизация 20 F-16C/D Block 40) и Марокко (модернизация 23 истребителей F-16C/D Block 52+). Как можно судить, работы по модернизации первых самолетов для Греции и машин для Бахрейна велись и еще ведутся в Форт-Уорте. Но, как было заявлено, марокканские F-16 уже будут полностью модернизироваться в Гринвилле.

В cентябре 2021 года правительство Турции направило официальный запрос Соединенным Штатам о приобретении по линии FMS 40 истребителей F-16V Block 70 новой постройки, а также 80 модернизационных комплектов для модернизации в вариант Block 70 наличных истребителей ВВС Турции.

В заключение отметим, что Бахрейн является членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и занимает ключевое стратегическое положение между региональными соперниками – Ираном и Саудовской Аравией. Наиболее важные направления деятельности Бахрейна в области безопасности связаны с Саудовской Аравией, но также существуют прочные отношения с США. Начиная с 2002 года Бахрейн является одним из основных союзников США из числа не входящих в НАТО.

Вооруженные силы Бахрейна по большей части все еще эксплуатируют технику 1980-х годов, хотя в некоторых областях наблюдается постепенная модернизация. ВС Бахрейна осуществили ограниченное экспедиционное развертывание в поддержку возглавляемой Саудовской Аравией интервенции в Йемен.

В рамках масштабной модернизации ВВС Бахрейн находится в процессе приобретения новых истребителей F-16V и модернизации существующих F-16 до этой конфигурации, а также приобретения системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.