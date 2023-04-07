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Военное обозрение

Вьетнам заинтересовался южнокорейской САУ К9

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Источник изображения: topwar.ru

Вьетнамское руководство проводит постепенную модернизацию вооружённых сил страны, которые продолжают в основном пользоваться советским наследием и американскими трофеями.

Как указывается в издании Defense Studies, в конце марта Южная Корея принимала вьетнамскую делегацию во главе с министром обороны. В ходе своего визита официальные лица обратили внимание на самоходную артиллерийскую установку К9А1 и придаваемую ей ТЗМ К10, посетив 7-ю артбригаду, в которой они состоят на вооружении, и производственные мощности.

Вьетнам очень заинтересован в сотрудничестве с Hanwha [производитель указанной техники]. Министр обороны Вьетнама должен был провести переговоры с его руководством о закупке артиллерийских установок К9 и промышленном сотрудничестве между странами

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время на вооружении вьетнамских сухопутных войск имеются многочисленные артсистемы, но большинство из них устарело. В частях преобладают различные типы буксируемых гаубиц, такие как советские 122-мм М-30, американские 105-мм М101 или советские/китайские 130-мм полевые орудия М-46/Тип 59. Единственными типами САУ являются 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация». В других родах войск их дополняют 85-мм САУ АСУ-85 и Су-100. Кроме них на вооружении имеются и колёсные артсистемы в виде PTH05-VN15 местной разработки, т.е. буксируемые 105-мм гаубицы М101, устанавливаемые на грузовики «Урал».

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Страны
Вьетнам
США
Южная Корея
Продукция
2С3 Акация
K9 Thunder
Type 59
ZBL-09
Гвоздика
Компании
ГАЗ Группа
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