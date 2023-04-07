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Военное обозрение

Радар с АФАР и национальная авионика: в Турции развернулась модернизация истребителя F-16 собственными силами

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкие власти, продолжая уповать на технологическую помощь США в деле модернизации истребительного парка, не сидели сложа руки, развивая собственные промышленные компетенции.

В проекте ÖZGÜR развернулся важнейший процесс. В рамках модернизации авионики F-16 Block 30 [турецкая] компания ASELSAN начала поставки подсистем серийного производства. Ожидается, что первый самолет будет поставлен [военным] в этом году

- отмечается в издании SavunmaSanayiST.

ÖZGÜR – это программа улучшения авионики боевых самолетов F-16 Block 30, находящихся на вооружении ВВС Турции, фактически до уровня Block 70, который является самой современной конфигурацией F-16. Ключевым компонентом проекта являлось создание главного бортового компьютера, с чем ASELSAN успешно справилась в 2022 году и приступила к освоению вспомогательных систем.

F-16 Block 30, модернизированные в рамках программы ÖZGÜR, смогут без затруднений использовать турецкие боеприпасы и оборудование благодаря компьютеру, созданному собственными силами

- указывается в издании.

На данный момент в рамках проекта изготовлено два прототипа усовершенствованного истребителя, показавших успешную работу. Другим важнейшим компонентом программы является оборудование самолётов национальным радаром MURAD с АФАР, который на текущем этапе находится в стадии разработки. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в этом году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
F-16
Проекты
АФАР
ИТ
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