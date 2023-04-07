Спецоперация требует больше денег, снарядов, ракет и ремонта

Тема обеспечения действующей армии обсуждалась на уровне главы правительства РФ

Последняя неделя первого месяца весны запомнилась рядом мероприятий с участием высокопоставленных чиновников ранга премьер-министра и глав министерств, где обсуждалось всестороннее обеспечение потребностей действующей Российской армии и сопряженные с этим темы в контексте проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Председатель правительства премьер-министр Михаил Мишустин 31 марта провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Оно состоялось в режиме телеконференции и стало вторым за месяц вслед за мероприятием от 1 марта. Заметим, что в январе и феврале Координационный совет собирался по одному разу.

Участники мероприятия 31 марта были проинформированы об уровне обеспеченности силовых ведомств и ходе заключения государственных контрактов непосредственно руководителями оборонного ведомства, Росгвардии, ФСБ и МВД.

Выступая с речью, глава кабинета министров отметил, что для обеспечения возросших потребностей действующей армии объемы выпуска необходимой техники и оборудования «планомерно увеличиваются», но надо «активнее наращивать заводские мощности».

Ради этого правительство приняло решения по субсидированию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию оборонных предприятий.

Эти меры направлены на увеличение темпов изготовления наиболее востребованных типов вооружения в разы. Значительные средства направляются на изготовление новой военной техники, закупку приборов связи, средств индивидуальной броневой защиты и ГСМ.

Среди примеров хорошего вложения средств по «целевым заданиям на 2023 год» Мишустин назвал иммунобиологические лекарственные препараты, медицинские автомобили и технические средства реабилитации. Он призвал распространить передовую практику на все другие направления.

Касаясь темы возведения объектов военной инфраструктуры, включая инженерное оборудование мест размещения войск (фортификационные сооружения, опорные пункты), Мишустин сказал, что объемы стоящих здесь задач – «существенные». Задействованные для их решения военные специалисты и гражданский персонал «трудятся по-настоящему самоотверженно», благодаря чему «строительство идет в строгом соответствии с утвержденными планами». Премьер потребовал не снижать темпов, чтобы «как можно быстрее выполнить все поставленные задачи».

Следующее направление – социальная защищенность участников СВО. Правительством скорректированы правила для раненых, травмированных и заболевших бойцов-добровольцев, что позволит им получать пенсию по инвалидности наряду с другими компенсациями. Выделено дополнительное финансирование на доплаты медицинским работникам, оказывающим помощь раненым.

По информации ведомств силового блока, начисление средств участникам СВО, включая мобилизованных граждан, произведено в полном объеме за декабрь 2022 года. О том, как обстоят дела за прошедший первый квартал текущего года, премьер не сказал. Контроль за проведением проверок использования выделяемого на эти цели финансирования был возложен на главу казначейства Романа Артюхина.

Правительство расширяет меры поддержки тех предпринимателей, кто решает воинские задачи. Отсрочка по арендной плате за имущество в федеральной собственности предполагает, что на возобновление расчетов по ней дается три месяца по возвращении со службы. Это даст «достаточно времени для восстановления в полной мере всех бизнес-процессов, не опасаясь возникновения финансовых претензий», считает премьер.

В системе российского Министерства обороны будет создан завод для оперативного ремонта ракетно-артиллерийского вооружения, что позволит быстрее возвращать такое оружие в строй, заявил Мишустин. По его словам, «восстановление отдельных видов техники – сложный и трудоемкий процесс, к которому нужно привлекать квалифицированных специалистов». Текст распоряжения за подписью Мишустина о создании вышеуказанного предприятия на территории Брянской области был опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации. «Создать федеральное государственное бюджетное учреждение «Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Министерства обороны Российской Федерации», – говорится в документе.

Напомним, что осенью прошлого года Мишустин подписал распоряжение о строительстве двух автобронетанковых ремонтных заводов Минобороны России в городе Раменском Московской области и в Каменске-Шахтинском Ростовской области.

Еще одно важное совещание прошло в штабе объединенной группировки российских войск, задействованных в зоне СВО. Выступая на нем, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что правительство страны «держит на постоянном контроле» обеспечение действующей армии всем необходимым.

В частности, «определены объемы поставок наиболее востребованных боеприпасов», принимаются меры по их наращиванию. «Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения, – уточнил Шойгу. – За счет расширения производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса и повышения производительности труда количество выпускаемой ими продукции для обеспечения войск выросло кратно».

Прошедшее 31 марта совещание – третье за первый месяц весны. Первые два состоялись 4–5 марта, там также заслушивались доклады военачальников, осуществляющих командование в зоне СВО, обсуждалась текущая обстановка, обеспечение войск вооружением и боеприпасами, отладка системы логистической поддержки частей и соединений.

Шойгу совершил рабочую поездку по промышленным предприятиям Челябинской и Кировской областей. Он 28 марта проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также систему контроля качества продукции. Руководители предприятий рассказали главе военного ведомства о текущих результатах выполнения государственного оборонного заказа, а также о реализуемых ими проектах по модернизации и расширению производственных мощностей для значительного увеличения объемов выпускаемой продукции. Затем министр провел рабочие совещания с промышленниками с участием представителей Министерства промышленности и торговли, и оборонного ведомства, поставил задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции. «Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7–8 раз», – говорится в сообщении пресс-службы МО РФ.