В Турции представлена последняя версия танка Altay

Источник изображения: topwar.ru

ОБТ Altay стал «долгостроем» турецкой оборонки из-за санкций ФРГ, лишивших местный ВПК допуска к немецкой силовой установке – одному из основных компонентов любого танка. По мере того, как военная промышленность пыталась решить проблему с двигателем, шёл процесс совершенствования прочих систем, в связи с чем Altay получил новый облик.

Турецкое издание Daily Sabah опубликовало фотографии последней версии танка. Первый модернизированный Altay с отечественной силовой установкой предполагается поставить армии 23 апреля 2023 года.

Новейшая итерация оснащена 12-цилиндровым V-образным двигателем BMC Power BATU V12 мощностью 1500 л.с., работающим в паре с автоматической коробкой с 5 передними и 3 задними передачами. Заявляется, что бронемашина может развивать максимальную скорость на шоссе 65 км/ч и 45 км/ч по бездорожью при скорости заднего хода 30 км/ч. Танк способен двигаться под значительным вертикальным наклоном и в состоянии преодолевать до 4 метров под водой или 1,2 м в неподготовленных условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Разработка Altay была начата в 2007 году. Первый прототип танка был представлен в 2012 году. С тех пор ОБТ подвергся различным модернизациям и усовершенствованиям для расширения его возможностей: мобильности, защиты и огневой мощи.