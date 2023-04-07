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Военное обозрение

Вступившая в НАТО Финляндия закупает израильский ЗРК дальнего действия «Праща Давида»

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Источник изображения: topwar.ru

Военное ведомство Финляндии, на днях ставшей членом НАТО, одобрило приобретение ЗРК дальнего действия «Праща Давида» (David's Sling), который выпускается израильской компанией Rafael.

Как предполагается заказчиком, закупка новой системы позволит существенно расширить радиус действия наземной противовоздушной компоненты страны. Дальность поражения целей составляет 40-300 км.

Как сообщается в издании Times of Israel, стоимость основного контракта составляет 316 млн евро, опциона – 216 млн евро. Количество закупаемой техники не озвучено.

Эпоха неприсоединения в нашей истории подошла к концу, начинается новая эра

- заявил президент страны Саули Ниинистё.

Как отметил министр обороны, Финляндия встала на путь масштабного обновления вооружённых сил страны, и новая сделка является частью этого процесса. По всей видимости, укрепление ПВО на северном фланге НАТО рассматривается альянсом в качестве первоочередной задачи, так как теоретически может дать возможность сковать действия боевой авиации ВКС, базирующейся на северо-западе России, и создать угрозу действиям флота в западной части Арктики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Продукция
Праща Давида
Компании
Rafael
Проекты
NATO
Арктика
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