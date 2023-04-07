Турция сама разработает подлодку

Национальная программа MILDEN поможет Анкаре преодолеть зависимость от германских поставщиков

Турецкие корабелы планируют приступить к изготовлению первой лодки местной разработки в 2025-м и завершить ее строительство в 2031 году. Если испытания пройдут успешно, в течение следующего десятилетия будет построена начальная серия из шести кораблей.

Соответствующий проект получил обозначение Milli Denizaltı и аббревиатуру MILDEN. Летом прошлого года настольную модель перспективной подлодки MILDEN 2022 показали журналистам государственного информационного агентства Anadolu. Им сообщили, что концептуальная разработка завершена и что в сентябре начнется выполнение эскизного проекта. На этом этапе в течение 2023 года будут уточнены состав и параметры основных и вспомогательных систем корабля.

Изготовление субмарин класса MILDEN будет вести государственный судостроительный завод Gölcük Naval Shipyard, входящий в структуру Министерства обороны Турции. Руководитель предприятия коммодор Mustafa Saygılı сказал журналистам, что флотское командование ознакомилось с результатами предварительных проработок по MILDEN-2022 и дало добро на запуск проекта.

Завод Gölcük Naval Shipyard расположен на берегу Мраморного моря у города Гёльджюк (Gölcük) провинции Коджаэли (Kocaeli). Здесь на протяжении нескольких десятилетий собирались подводные лодки по немецкому проекту Type 209, а в настоящее время идет освоение более прогрессивной модели Type 214TN.

Политика и промышленность

Необходимость создания собственной подлодки вызвана охлаждением отношений Анкары и Берлина после прихода к власти Реджепа Тайипа Эрдогана. Некогда прочные связи между германскими и турецкими промышленниками подпорчены политиками двух стран, не пожелавшими пойти на компромиссы при возникновении споров по принципиальным вопросам. Анкара и Берлин по-разному смотрят на проблемы курдского народа, методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями исламистов в Сирии и Ираке, тему беженцев с Ближнего Востока и многое другое.

Разногласия между двумя столицами достигли высшей точки после того как турецкая регулярная армия стала проводить военные операции против курдских отрядов в глубине территории Сирийской Арабской Республики.

Берлин ввел ограничения на экспорт в Турцию товаров оборонной промышленности. Это также коснулось комплектующих к подводным лодкам, собираемых по немецкой лицензии в Гёльджюке. Анкара подняла шум, что, мол, европейские союзники по НАТО не соблюдают взятые на себя обязательства и тем самым подрывают «блоковую солидарность».

Со своей стороны, германские промышленники вовсе не горели желанием сдавать с большим трудом завоеванные позиции на турецком рынке вооружений. Общими усилиями немецкие и турецкие сторонники продолжения лицензионной программы подводного судостроения сумели отстоять свою позицию.

Стороны урегулировали возникшие разногласия и вернулись к конструктивному взаимодействию. Но, как говорится, «осадок остался». Анкара считает, что будет правильным постепенно снижать зависимость от германских поставок и технологий. При Gölcük Naval Shipyard основано Конструкторское бюро MILDEN (КБМ) под руководством капитана Izzet Emre Afacan, выполняющего обязанности главного инженера. По состоянию на лето прошлого года коллектив КБМ насчитывал 28 специалистов (23 инженера и 5 конструкторов). Они разработали концепт подводной лодки MILDEN-2022 полным водоизмещением около 2700 т.

Расчетные характеристики

По размерности MILDEN 2022 заметно превосходит Type 214TN (длина 80 м против 65) и лишь немного уступает новейшей субмарине Type 218, что Германия строит для Сингапура.

У этих изделий много общего. Помимо дизельных генераторов, электродвигателей и аккумуляторных батарей, все три вышеупомянутых типа подводных лодок оснащаются воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). Ее использование значительно увеличивает подводную автономность. Если классическая дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ), построенная по проекту Type 209, может в погруженном состоянии двигаться со скоростью 3–4 узла в течение трех суток (затем придется всплывать для подзарядки аккумуляторных батарей), то субмарина с ВНЭУ (конкретно Type 218) – до трех недель.

Сотрудники КБМ хотят оснастить свой корабль йон-литиевыми аккумуляторами. Пока что такие используются только на четырех новейших японских субмаринах постройки 2020–2023 годов «Орю» (Ōryū), «Торю» (Tōryū), «Тайгей» (Taigei) и «Хакугей» (Hakugei).

Общепризнано, что классические батареи свинцово-кислотного типа, установленные на все остальные находящиеся в эксплуатации неатомные подводные лодки, значительно уступают литиевым. Вопрос лишь в том, что, кроме японцев, пока никто не сумел создать литиевые батареи необходимой емкости, обеспечивающие надежное питание всех систем подлодки. Если у турецких инженеров это тоже получится, то подлодки типа MILDEN смогут гораздо дольше оставаться в подводном положении, чем уже имеющиеся в распоряжении турецкого флота ДЭПЛ Type 209.

Заявленные конструкторами рабочие и предельные глубины также превосходят соответствующие показатели техники прошлого поколения. А это значит, что корпус MILDEN нужно делать сделать из высокопрочной стали с лучшими параметрами, чем у американского сплава HY-80, использованного в конструкции Type 209 и НY-100 в Type 214.

Экспонаты выставки IDEF 2021

О желании турецкой промышленности создать технологический задел для перспективной подводной техники стало известно на выставке IDEF 2021. Фирма HAVELSAN представила макет центра управления ДЭПЛ как часть корпусного насыщения субмарины следующего поколения. Макет выполнен в концептуальном дизайне CIC «современность и футуризм», с использованием «реалистично-футуристического» подхода. Он предполагает особое внимание к офицерам-подводникам. Для этого предполагается реализовать ряд инновационных решений по линии искусственного интеллекта, интерфейса человек–машина, системы поддержки принятия решений, расширенного интернета вещей, автономных и роботизированных систем, дополненной виртуальной реальности, жестового, сенсорного и голосового управления. Центр управления от HAVELSAN представляет довольно просторное помещение, в центре которого установлены изогнутые экраны с широкими углами обзора.

Другой частник IDEF 2021, судостроительная фирма Dearsan выставила масштабную модель малой подлодки длиной 33,6 м, способной развивать скорость под водой до 10 узлов. Инженерная компания STM представила проект субмарины STM500 длиной 42 м с вооружением из четырех торпедных аппаратов. Корабль рассчитан на экипаж из 18 человек с возможностью размещения на борту шести боевых пловцов. При водоизмещении 485/540 т (надводное/подводное) STM500 способен провести более 30 суток на глубине 250 м.

Проект TS1700 более амбициозен. 60-метровая субмарина водоизмещением 1517/1740 с экипажем из 25 офицеров и матросов (плюс 6 пловцов) может выполнять морские походы продолжительностью 90 суток. Вооружение: 6 торпедных аппаратов с боезапасом 16 единиц.

Стендисты поведали посетителям выставки, что турецкие власти инициировали поисковые работы по теме подводной техники следующего поколения весной 2012 года. Экспонаты IDEF 2021 продемонстрировали, на какую серийную продукцию может рассчитывать заказчик через следующие девять лет при соответствующем финансировании.

Предложения Dearsan и STM министерством приняты не были. Министерство обороны сделало ставку на альтернативный проект MILDEN 2022.

Первопроходцы

Первая попытка Турции обзавестись подводным флотом восходит к концу XIX века. Свои услуги предложил шведский изобретатель и промышленник Торстен Норденфельд. В 1885 году он сумел разрешить основные технические проблемы паровой тяги и открыл в Швеции и Англии производство паровых подводных лодок. Они известны по английскому написанию фамилии изобретателя – Nordenfeldt. В надводном положении субмарина могла пройти «под парами» до 240 км. Nordenfeldt показала себя первой в мире подлодкой, способной выпускать торпеду по надводной цели, при этом оставаясь в погруженном состоянии.

Торстен Норденфельд сумел привлечь внимание России и Турции. Едва отплыв курсом на Балтику, предназначавшаяся царскому флоту лодка села на мель и пришла в негодность, посему закупочный контракт в силу не вступил. По готовности турецкой лодки она отправилась на торпедные стрельбы, в ходе которых затонула. Вторую турецкую лодку решили не достраивать. Неудачно выступив в роли одного из первых иностранных заказчиков на подводные аппараты, Османская bмперия потеряла к ним всякий интерес.

Первые две действительно боеспособных лодки появились у турецкого флота в 1927 году. Их построили на верфи Fijenoord в Роттердаме и ввели в строй как Birinci İnönü и İkinci İnönü. Еще пару купили у Италии в 1931 году.

Следующий шаг связан с деятельностью голландской фирмы IVS, открытой немецкими специалистами вскоре после окончания Первой мировой войны. По чертежам IVS в 1934 году на испанской верфи в Картахене была построена субмарина E-1 водоизмещением 650 т. Она предназначалась для местных моряков, но они ее не приняли. Готовую лодку продали Турции. Новые хозяева дали ей название TCG Gür, она служила им с 1935 по 1947 год. Затем партнер IVS – германская фирма Deshimag – построила четыре корабля улучшенной конструкции, которые получили названия Atılay, Saldıray, Batıray и Yıldıray.

В 1939 году Турция заказала четыре лодки у английской фирмы Vickers. Они представляли уменьшенную модификацию ДЭПЛ типа S за счет снижения числа торпедных аппаратов до четырех. Лодки были построены в срок, но с началом Второй мировой войны реквизированы правительством Великобритании. Королевскому флоту они служили недолго: две передали туркам в 1942 году, одна погибла в 1943-м, оставшаяся покинула строй в 1945-м. Турция эксплуатировала эти лодки до 1957 года.

Послевоенный этап

Следующий этап развития турецкого подводного флота наступил в 1952 году с вхождением страны в военно-политический блок НАТО. Американцы щедро одарили нового союзника снимаемыми с вооружения ВМС США лодками семейства Balao (21 единица). На момент передачи они были морально устаревшими, многие сильно изношены. США отдали новоиспеченному союзнику и пару вполне современных ДЭПЛ типа Tang – они прослужили до 2004 года.

Принятие Вашингтоном решения об отказе от дальнейшего строительства ДЭПЛ в связи с переходом на атомоходы заставило Турцию искать иного поставщика. Наиболее интересным оказалось германское предложение. Немцы помогли туркам организовать сборку на предприятиях местной промышленности лодок проекта Type 209.

Первые три таких корабля были сделаны на немецких верфях в 1975 году и прослужили 40 лет. Следующая тройка по лицензионному соглашению с Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) собиралась на мощностях заказчика. Эти лодки вступали в строй с 1981 по 1989 год. Затем наступила очередь четырех субмарин улучшенного варианта T1.1400, построенных с 1994 по 1999 год.

Заключительная четверка варианта T2.1400 вошла в строй с 2003 по 2008 год. Таким образом, с 1979 года Турция собрала по лицензии 11 лодок тип 209. Сегодня самой старой – 40 лет.

Планы по глубокой модернизации со вставкой отсека ВНЭУ реализованы не были. Вместо этого турецкие флотоводцы решили постепенно заменить стареющие лодки на новые Type 214. Размер первой партии определен в шесть единиц. В 2011 году Турция выдала немецкому промышленному гиганту ThyssenKrupp (куда ходит HDW) контракт на 2 млрд евро для того, чтобы иностранный партнер смог приступить к производству необходимого корпусного насыщения.

Фирма HDW обязалась поставлять готовые энергетические установки, согласившись на замену немецких систем и оборудования на турецкие, сделанные по лицензии либо разработанные самостоятельно. Соглашение по сборке корпусов на верфи Gölcük Naval Shipyard подписали в 2016 году.

Первая такая лодка Pirireis спущена на воду в декабре 2019 года. В настоящее время она проходит испытания. Следующие пять корпусов находятся в различной степени готовности.

Скорее всего первая партия лодок будет построена, поскольку заказчик внес крупную предоплату за немецкие комплектующие изделия, прописанные в контракте 2011 года. Второй партии может и не быть: ее судьба зависит от развития отношений Германии и Турции.

Продолжению выпуска подлодок по немецкой лицензии есть альтернатива в лице национальной программы MILDEN. Она пока проходит этап эскизного проектирования. Выпуск рабочей документации рассчитывают начать в 2025 году, построить первый корпус – в начале следующего десятилетия.

Если головной корабль успешно пройдет испытания, по его подобию на верфи Gölcük Naval Shipyard будет налажено серийное производство. А это, в свою очередь, определит облик подводных сил турецкого флота на полвека вперед.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.